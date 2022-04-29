На столичних АЗС утворилися величезні черги (відео)

Триває 65-й день повномасштабної війни Росії проти України

Київські водії, через дефіцит пального, утворили величезні черги на автозаправках, де ще можна купити бензин.

Як повідомляє кореспондент «Главкому», перед деякими АЗС можна нарахувати до сотні автівок.

Відомо, що така ситуація спричинена ворожими обстрілами і як запевняє міністерка економіки Юлія Свириденко, протягом тижня дефіцит пального мають ліквідовати.

Нагадаємо, Верховна Рада відмовилася від попередньої ініціативи повернути акцизний податок на пальне та 20% податку на додану вартість. Про це повідомив перший заступник голови Податкового комітету парламенту Ярослав Железняк.

Разом з тим, станом на 26 квітня вартість бензину А-92 стартувала від 32,22 грн/л, у середньому по Україні цей вид бензину збували по 33,47-33,65 грн/л.

А-95 можна було придбати за ціною від 33,33 грн/л. Середня ринкова ціна коливалася в межах 33,98-34,06 грн/л.

Дизельне пальне продавали за середньою ціною 37,87-38,35 грн/л. Можна було знайти заправки, де вартість дизелю стартувала від 36,91 грн/л.