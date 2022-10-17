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Справжня сміливість. Киянка виконала гімн через кілька хвилин після атаки на столицю (відео)

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Справжня сміливість. Киянка виконала гімн через кілька хвилин після атаки на столицю (відео)
Жінка зберегла спокій, не дивлячись на загрозу ворожих безпілотників
скріншот з відео

Росія вранці атакувала Київ іранськими дронами

Армія окупантів продовжує спроби залякати українців, обстрілюючи мирні міста ракетами та безпілотниками. Але у них нічого не виходить. Як приклад, мережою поширилось відео, на якому літня жінка виконує гімн України, через кілька хвилин після «прильоту» дрона-камікадзе у сусідньому кварталі.

Жінка досить спокійно сидить та грає на музичному інструменті, попри густий дим, який піднімався у небо зовсім поруч з її оселею.

Нагадаємо, 17 жовтня на світанку у Києві прогриміли потужні вибухи. Згодом стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. У результаті атаки дронами у Шевченківському районі Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі. Ушкоджені кілька житлових будинків. Згодом стало відомо про влучання по житловому будинку. Під завалами знаходяться люди. Вже відомо про трьох загиблих.

Як відомо, триває 236 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах стримування дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення. 

Теги: Київ гімн рятувальники жінка ворог

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