Моторошна ДТП під Києвом: мотоцикліст влетів у легковик, що стояв на світлофорі
Під Києвом сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю мотоцикліста та двох легкових автомобілів. Момент зіткнення зафіксували камери відеоспостереження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис блогера Владислава Антонова.
На відео видно, як два автомобілі зупинилися на заборонний сигнал світлофора, очікуючи на проїзд. У цей момент у задню автівку на великій швидкості врізався мотоцикліст. Сила удару була настільки потужною, що задня частина легковика зазнала критичних пошкоджень, а тіло пілота буквально застрягло в конструкціях понівеченого авто.
Від інерції удару першу автівку відкинуло вперед, що призвело до зіткнення з транспортним засобом, який стояв попереду. За попередніми даними, водій мотоцикла отримав травми, несумісні з життям, і загинув на місці.
Після зіткнення з автівкою некерований мотоцикл продовжив рух самостійно. Втративши водія, байк проїхав ще певну відстань та зник з поля зору камери.
На місці події працювали слідчо-оперативна група та медики. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії, зокрема швидкість руху двоколісного транспорту та технічний стан транспортних засобів.
Поліція вкотре закликає водіїв суворо дотримуватися швидкісного режиму та дистанції, особливо під час наближення до регульованих перехресть.
З настанням тепла подібні ДТП за участю двоколісного транспорту почастішали. Зокрема, 22 березня у Святошинському районі столиці сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій серйозні травми отримав юний керманич двоколісного транспорту. 26-річний водій автомобіля Chevrolet, рухаючись по бульвару Леся Курбаса, під час перестроювання в іншу смугу не впорався з керуванням. У результаті маневру він здійснив наїзд на 18-річного водія електроскутера.
17 березня у селищі Макарів на Київщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох мотоциклів, унаслідок якої госпіталізували двох людей.
Коментарі — 0