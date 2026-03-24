Моторошна ДТП під Києвом: мотоцикліст влетів у легковик, що стояв на світлофорі

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Момент ДТП потрапив на відео камер спостереження
скриншот відео

Під Києвом сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю мотоцикліста та двох легкових автомобілів. Момент зіткнення зафіксували камери відеоспостереження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис блогера Владислава Антонова.

На відео видно, як два автомобілі зупинилися на заборонний сигнал світлофора, очікуючи на проїзд. У цей момент у задню автівку на великій швидкості врізався мотоцикліст. Сила удару була настільки потужною, що задня частина легковика зазнала критичних пошкоджень, а тіло пілота буквально застрягло в конструкціях понівеченого авто.

Від інерції удару першу автівку відкинуло вперед, що призвело до зіткнення з транспортним засобом, який стояв попереду. За попередніми даними, водій мотоцикла отримав травми, несумісні з життям, і загинув на місці.

Пілот мотоцикла загинув на місці ДТП
фото: Влад Антонов

Після зіткнення з автівкою некерований мотоцикл продовжив рух самостійно. Втративши водія, байк проїхав ще певну відстань та зник з поля зору камери.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та медики. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії, зокрема швидкість руху двоколісного транспорту та технічний стан транспортних засобів.

Поліція вкотре закликає водіїв суворо дотримуватися швидкісного режиму та дистанції, особливо під час наближення до регульованих перехресть.

З настанням тепла подібні ДТП за участю двоколісного транспорту почастішали. Зокрема, 22 березня у Святошинському районі столиці сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій серйозні травми отримав юний керманич двоколісного транспорту. 26-річний водій автомобіля Chevrolet, рухаючись по бульвару Леся Курбаса, під час перестроювання в іншу смугу не впорався з керуванням. У результаті маневру він здійснив наїзд на 18-річного водія електроскутера. 

17 березня у селищі Макарів на Київщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох мотоциклів, унаслідок якої госпіталізували двох людей. 

Теги: ДТП Київщина мотоцикл

Читайте також

Рятувальники деблокували людей та передали їх медикам
На Вінниччині сталася ДТП: рятувальники деблокували з авто водія й пасажирку
24 лютого, 20:09
Прокуратура виявила, що на заправних станціях були відсутні реєстратори розрахункових операцій
На Київщині ліквідовано три нелегальні АЗС (фото)
2 березня, 17:02
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою
Сприяння в уникненні мобілізації: на Київщині офіцеру ТЦК повідомлено про підозру
4 березня, 09:31
Київщина: графіки відключення світла 11 березня 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 11 березня 2026 року
10 березня, 20:52
Київщина: графіки відключення світла 12 березня 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 12 березня 2026 року
11 березня, 20:25
Кількість ДТП зменшилася у порівнянні з аналогічним періодом 2025 року
Скільки українців загинуло в ДТП від початку року: дані Патрульної поліції
13 березня, 07:34
Наслідки обстрілу Київщини, 14 березня 2026 року
Зеленський назвав головну мішень нічного удару по Україні
14 березня, 09:50
Спасо-Преображенський монастир у Княжичах – монастирський комплекс, який розташований у Броварському районі Київської області
Верховний Суд підтвердив законність передачі ПЦУ монастиря у Княжичах
18 березня, 07:08
ДТП на Берестейському проспекті у Києві. 24 березня 2026 року
У Києві після зіткнення з Tesla перекинувся мікроавтобус, є постраждалі (відео)
Сьогодні, 09:11

Автобус № 41 у Києві курсуватиме за новим маршрутом із 25 березня (схеми)
Автобус № 41 у Києві курсуватиме за новим маршрутом із 25 березня (схеми)
Фіктивна інвалідність за $32 тис.: у Києві викрито схему втечі військовозобовʼязаних за кордон
Фіктивна інвалідність за $32 тис.: у Києві викрито схему втечі військовозобовʼязаних за кордон
25 березня автобус № 2 та тролейбус № 27 курсуватимуть зі змінами (схеми)
25 березня автобус № 2 та тролейбус № 27 курсуватимуть зі змінами (схеми)
Вибухи пролунали у Києві та області: ворог масовано атакує безпілотниками
Вибухи пролунали у Києві та області: ворог масовано атакує безпілотниками
НМТ після безсонних ночей в укритті: Київ закликає змінити правила тестування у 2026 році
НМТ після безсонних ночей в укритті: Київ закликає змінити правила тестування у 2026 році

Жіноче «Класичне» чемпіонату України зірвав учасник Ліги чемпіонів
Сьогодні, 14:29
Справа «Північних потоків» набуває екзотичного забарвлення через новий позов проти українця 
Сьогодні, 09:21
В Україні місцями дощитиме: погода на 24 березня
Сьогодні, 05:59
Усик і Буткевич закликали Шевченка пожиттєво усунути скандального арбітра
Вчора, 14:58
Віцечемпіон України відправив у відставку головного тренера
Вчора, 12:53
Українські дронарі зірвали масштабний наступ росіян: подробиці
Вчора, 07:54

Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
