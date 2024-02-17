Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна отримає позику на відновлення та модернізацію ГЕС

Наталія Порощук
glavcom.ua
Україна отримає позику на відновлення та модернізацію ГЕС
фото: uhe.gov.ua (ілюстративне)

Шмигаль зазначив, що гідроенергетика через дії російських терористів втратила близько 2,5 тис. МВт потужностей

ЄБРР та Уряд Італії надають Україні позику в розмірі €200 млн на відновлення та модернізацію потужностей гідроенергетики. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Це загальна кредитна лінія в розмірі 200 млн євро під державні гарантії. Кошти спрямовуються на закупівлю критично важливого обладнання для Дніпровської і Середньодніпровської гідроелектростанцій, а також для екстреної підтримки ліквідності компанії «Укргідроенерго»», – йдеться у повідомленні.

Шмигаль зазначив, що гідроенергетика через дії російських терористів втратила близько 2,5 тис. МВт потужностей, з яких понад 1,5 тис. МВт вже відновлено.

«Гідрогенерація і надалі відіграватиме ключову роль у балансуванні енергосистеми України, забезпечуючи світло в оселях українців та на підприємствах», – написав Шмигаль.

Нагадаємо, що раніше Денис Шмигаль провів телефонну розмову з польським колегою Дональдом Туском. Сторони обговорили блокаду українського кордону польськими фермерами. 

«Провели бесіду з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Ключова тема – ситуація на кордоні та ризики, пов'язані з цим», – зазначив Шмигаль.

За словами прем’єра, ситуація з розсипаним на дорозі українським зерном є неприйнятною. Подібна радикальна риторика польських фермерів є неприпустимою.

Теги: енергетика Італія Україна альтернативна енергетика Укргідроенерго Денис Шмигаль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На початку 2024 року спостерігається суттєве покращення динаміки загальних доходів бюджету та їх податкової складової
Виконання Зведеного бюджету України. Поточні тенденції Економіка
7 лютого, 21:00
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі
Кірбі заявив про «катастрофічні наслідки», якщо Конгрес США не cхвалить допомогу Україні
23 сiчня, 04:50
Теодорос Руссопулос закликав покарати РФ за військову агресію проти України
Новий президент ПАРЄ розповів про пріоритети роботи: до чого тут Україна
23 сiчня, 08:15
Аграрії вийшдуть на дороги міст і сіл зі своїми тракторами та іншою технікою у понад 150 місцях країни
У Польщі триває загальнонаціональний протест фермерів через імпорт з України
24 сiчня, 14:01
Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер
Лідер Сенату США анонсував голосування за допомогу Україні
1 лютого, 23:30
Верховний представник ЄС з зовнішньої політики Жозеп Боррель
Боррель повідомив, коли ЄС затвердить фонд військової допомоги Україні
3 лютого, 23:50
Єврокомісія рекомендувала продовжити ще на рік повне відкриття ринку ЄС для української продукції
Україна хоче переглянути правила торгівлі з ЄС
7 лютого, 15:35
Усі визволені – рядового та сержантського складу
Буданов дав коментар щодо нового обміну полоненими (відео)
8 лютого, 21:56
Росія розпочала кампанію з дискредитації Сирського
Росія розпочала кампанію з дискредитації Сирського
11 лютого, 13:04

Події в Україні

Що важливіше – позиції чи солдати: Сирський дав однозначну відповідь
Що важливіше – позиції чи солдати: Сирський дав однозначну відповідь
Якою ціною росіянам далася Авдіївка: коментарі Z-пропагандистів
Якою ціною росіянам далася Авдіївка: коментарі Z-пропагандистів
Суддя Тандир, який збив нацгвардійця на блокпосту, отримав майже 400 тисяч гривень винагороди
Суддя Тандир, який збив нацгвардійця на блокпосту, отримав майже 400 тисяч гривень винагороди
Україна отримає позику на відновлення та модернізацію ГЕС
Україна отримає позику на відновлення та модернізацію ГЕС
На Закарпатті рятувальники визволили ухилянтів, які 11 годин просиділи на дереві
На Закарпатті рятувальники визволили ухилянтів, які 11 годин просиділи на дереві
В окупованому Мелітополі прогримів вибух на дитячих спортивних змаганнях
В окупованому Мелітополі прогримів вибух на дитячих спортивних змаганнях

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
83K
«Досить боятися!»: у різних містах Росії почались мітинги
78K
МЗС відреагувало на антиукраїнські акції в Польщі
47K
Московська церква вирушає в тур Україною
19K
Естонська розвідка повідомила, скільки окупантів перебуває біля Авдіївки
6613
Дружина Навального після смерті чоловіка звернулася до світу
6374
Суд зобов'язав Трампа сплатити понад $350 млн у справі про шахрайство

Новини

«Правки Лозового». Члени Української ради бізнесу звернулися до влади
Сьогодні, 12:30
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 17 лютого
Сьогодні, 06:21
Всесвітній день людського духу. Які свята відзначаємо 17 лютого
Сьогодні, 00:01
Туман, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 16 лютого
Вчора, 05:51
День військового журналіста в Україні. Які свята відзначаємо 16 лютого
Вчора, 00:00
Окупанти посилили обстріли енергооб’єктів Дніпропетровщини – «Укренерго»
15 лютого, 17:26

Прес-релізи

Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
16 лютого, 17:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua