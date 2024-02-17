Україна отримає позику на відновлення та модернізацію ГЕС

Шмигаль зазначив, що гідроенергетика через дії російських терористів втратила близько 2,5 тис. МВт потужностей

ЄБРР та Уряд Італії надають Україні позику в розмірі €200 млн на відновлення та модернізацію потужностей гідроенергетики. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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«Це загальна кредитна лінія в розмірі 200 млн євро під державні гарантії. Кошти спрямовуються на закупівлю критично важливого обладнання для Дніпровської і Середньодніпровської гідроелектростанцій, а також для екстреної підтримки ліквідності компанії «Укргідроенерго»», – йдеться у повідомленні.

Шмигаль зазначив, що гідроенергетика через дії російських терористів втратила близько 2,5 тис. МВт потужностей, з яких понад 1,5 тис. МВт вже відновлено.

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«Гідрогенерація і надалі відіграватиме ключову роль у балансуванні енергосистеми України, забезпечуючи світло в оселях українців та на підприємствах», – написав Шмигаль.

Нагадаємо, що раніше Денис Шмигаль провів телефонну розмову з польським колегою Дональдом Туском. Сторони обговорили блокаду українського кордону польськими фермерами.

«Провели бесіду з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Ключова тема – ситуація на кордоні та ризики, пов'язані з цим», – зазначив Шмигаль.

За словами прем’єра, ситуація з розсипаним на дорозі українським зерном є неприйнятною. Подібна радикальна риторика польських фермерів є неприпустимою.