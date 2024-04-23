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«Більший, ніж зазвичай». США готують пакет допомоги Україні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
«Більший, ніж зазвичай». США готують пакет допомоги Україні
До нового пакета увійдуть бойові машини Bradley
фото з відкритих джерел

Пакет включатиме не лише боєприпаси та ракети для ППО, а й бронетехніку

США готують значно більший, ніж зазвичай пакет військової допомоги на тлі очікуваного схвалення додаткового фінансування для України. Про це пише Politico з посиланням на американських посадовців.

Зазначається, що майбутній пакет військової допомоги Україні ще остаточно не сформований. Однак очікується, що він буде «значно більшим», ніж останній транш у розмірі $300 млн, виділений у березні.

«Чиновники Міністерства оборони все ще наносять останні штрихи на потенційний новий транш, але вони хочуть, щоб він був готовий незабаром після того, як президент Джо Байден підпише законопроект про надання десятків мільярдів доларів додаткової допомоги Києву», – пише видання.

Джерела видання вказують, що до нового пакета увійде бронетехніка, зокрема бойові машини Bradley, військові автомобілі Humvee та бронетранспортери M113, а також ракети, артилерія та засоби протиповітряної оборони.

Один із посадовців заявив, що йдеться про «великий пакет, який допоможе задовольнити потреби України на полі бою».

Нагадаємо, Палата представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про допомогу Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Документ ще має пройти схвалення Сенату та президента. Під час розгляду законопроєкту відхилили всі правки, зокрема від конгресвумен Вікторії Спартц та Марджорі Тейлор Грін – остання виступала проти будь-якої допомоги Україні.

Як повідомлялося раніше, Сполучені Штати Америки можуть відправити допомогу Україні вже цього тижня. Серед іншого, пакет міститиме ракети Atacms. 

До слова, Україна домовилася із США про постачання ракет Atacms.

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Теги: військові машини США фінансування

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