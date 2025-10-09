Київрада планує збільшити фінансову допомогу військовим та родинам захисників

Депутати планують внести зміни до міської програми допомоги ветеранам та профінансувати встановлення мобільних укриттів

Сьогодні Київська міська рада розгляне питання про збільшення обсягів допомоги військовим і родинам загиблих захисників. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує «Главком».

За його словами, депутати мають розподілити майже 4 млрд грн, передбачених на програму «Захисник Києва», яку ухвалили на минулій сесії.

Крім того, Київрада планує внести зміни до програми «Підтримка киян-захисників та захисниць». Йдеться про збільшення фінансування на 210 млн грн – ці кошти спрямують на:

виплати родинам загиблих і зниклих безвісти захисників, а також сім’ям полонених;

компенсацію за придбання автомобілів для учасників бойових дій;

переоблаштування житла для ветеранів, які пересуваються на кріслах колісних;

компенсацію за протезування ока та слухопротезування.

«На жаль, кількість таких родин збільшилась у порівнянні з початком року. Пропозиції, які ми розглядаємо, узгоджені з ветеранською спільнотою і враховують потреби наших захисників», – наголосив Кличко.

Також, за словами Кличка, Київрада сьогодні розгляне питання встановлення мобільних укриттів у столиці, яке ухвалила Рада оборони міста на минулому засіданні.

«Маємо перенаправити 500 млн грн із коштів, які не використали райдержадміністрації Києва на будівництво та облаштування стаціонарних укриттів», – уточнив мер столиці.

Нагадаємо, Віталій Кличко підписав розпорядження, яким скасував скликання п’ятої сесії Київради 25 вересня.

Напередодні, 23 вересня, депутат Киїради, голова бюджетної комісії Андрій Вітренко повідомив, що зареєстрував проєкт рішення про висловлення недовіри меру столиці. Своє рішення депутат Київради назвав реакцією на «багаторічну бездіяльність та неефективність столичної влади». Вітренко перерахував ключові проблеми, які, на його думку, стали причиною ініціативи щодо відставки мера. Зокрема, депутат звинувачує мера столиці у невиконанні рішень Київради: Вітренко стверджує, що мер та його команда ігнорують рішення, ухвалені на користь громади.