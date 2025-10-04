Головна Країна Події в Україні
Атака на Чернігівщину: без світла залишилися 50 тис споживачів

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Наразі ситуація перебуває під контролем відповідних служб
колаж: glavcom.ua

На Чернігівщині продовжує діяти погодинний графік подачі електроенергії

У ніч на 4 жовтня російські війська здійснили чергову дронову атаку на Чернігівську область, пошкодивши одразу кілька важливих об'єктів електропостачання. Внаслідок ударів без електроенергії залишилися близько 50 тисяч споживачів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Чернігівобленерго» та ДСНС Чернігівщини.

В обленерго заявили, що росіяни пошкодили кілька об'єктів електропостачання, що призвело до аварійних відключень. Рятувальники ДСНС працюють на місці удару по об’єкту інфраструктури в Чернігові та ліквідовують наслідки. Енергетики вже розпочали роботи з перезаживлення пошкоджених мереж.

Атака на Чернігівщину: без світла залишилися 50 тис споживачів фото 1
фото: ДСНС Чернігівщини

Незважаючи на нові пошкодження, в області продовжує діяти графік погодинного відключення електропостачання за схемою «три через три» (три години зі світлом, три – без).

В «Чернігівобленерго» висловили сподівання, що не в пікові години відключення будуть полегшені, але закликали всіх жителів області заощаджувати споживання електроенергії, щоб допомогти системі відновитися.

Наразі ситуація перебуває під контролем відповідних служб. Енергетики запевнили, що роблять усе можливе, аби уникнути додаткових відключень.

Нагадаємо, цієї ночі російська окупаційна армія здійснила чергову атаку на Чернігів. Російські окупанти вдарили по інфраструктурі міста. Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський, передає «Главком».

За повідомленням МВА, на кількох локаціях після влучань спалахнули пожежі. За попередніми даними, інформації про постраждалих наразі немає.

Моніторингові канали писали, що ворог бив по критичній інфраструктурі.

