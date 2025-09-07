Розвиток «зеленої» енергетики посилить енергобезпеку України – гендиректор ДТЕК Тімченко для The Times
Будівництво нових потужностей зеленої енергетики посилить енергетичну безпеку України. Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в інтервʼю виданню The Times.
«Ми будуємо сонячні та вітрові станції, а також системи зберігання енергії. Це не лише про зелений перехід, а й про енергетичну безпеку», – сказав він.
Тімченко зазначив, що у 2023 році ДТЕК завершив будівництво першої черги Тилігульської вітроелектростанції за 100 км від лінії фронту.
Також він додав, що ДТЕК зараз готується до запуску системи зберігання енергії потужністю у 200 МВт.
«Ми реалізували наш перший проєкт системи зберігання енергії на Запорізькій електростанції, яка зараз перебуває в окупації. Він був збудований у 2021 році, всього на один мегават. А зараз, під час війни, ми виросли від одного мегавата до 200 мегават. Я надзвичайно пишаюся, що нам вдалося це зробити», – наголосив він.
Раніше в ДТЕК Ріната Ахметова заявляли, що компанія працює над створенням можливостей для іноземних компаній інвестувати в Україну.
