Розвиток «зеленої» енергетики посилить енергобезпеку України – гендиректор ДТЕК Тімченко для The Times

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
У 2023 році ДТЕК завершив будівництво першої черги Тилігульської вітроелектростанції за 100 км від лінії фронту
фото: dtek.com.ua

«Зелена» енергетика – це посилення енергобезпеки України»

Будівництво нових потужностей зеленої енергетики посилить енергетичну безпеку України. Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в інтервʼю виданню The Times.

«Ми будуємо сонячні та вітрові станції, а також системи зберігання енергії. Це не лише про зелений перехід, а й про енергетичну безпеку», – сказав він.

Тімченко зазначив, що у 2023 році ДТЕК завершив будівництво першої черги Тилігульської вітроелектростанції за 100 км від лінії фронту.

Також він додав, що ДТЕК зараз готується до запуску системи зберігання енергії потужністю у 200 МВт.

«Ми реалізували наш перший проєкт системи зберігання енергії на Запорізькій електростанції, яка зараз перебуває в окупації. Він був збудований у 2021 році, всього на один мегават. А зараз, під час війни, ми виросли від одного мегавата до 200 мегават. Я надзвичайно пишаюся, що нам вдалося це зробити», – наголосив він.

Раніше в ДТЕК Ріната Ахметова заявляли, що компанія працює над створенням можливостей для іноземних компаній інвестувати в Україну.

Теги: будівництво ДТЕК енергетика електроенергія

