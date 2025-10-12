Росія скорочує фінансування авіабудування: названо причини

Розвідка повідомляє про зміни фінансування російської авіації попри різке зростання катастроф

Росія планує значно скоротити витрати на виробництво літаків та вертольотів, попри критичне зростання аварійності в комерційній та загальній авіації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

За даними СЗР, кількість загиблих у катастрофах комерційної авіації в Росії з початку 2025 року вже перевищила сукупні показники за два попередні роки, хоча рік ще не завершився.

За 9 місяців 2025 року сталося чотири аварії, в яких загинули 53 людини. Для порівняння: у 2024 році було зафіксовано 17 інцидентів та 37 жертв, а у 2023 році – 8 катастроф та 12 загиблих. Смертність зростає і в авіації загального призначення: 2024 року – 40 інцидентів із 64 жертвами, тоді як роком раніше – лише 21 інцидент та 20 загиблих.

Москва намагається пояснити ситуацію «порушеннями повітряного законодавства», звинувачуючи авіакомпанії. Однак СЗР зазначає, що основні причини кризи системні: старіння авіапарку, дефіцит західних запчастин та відтік кваліфікованих кадрів.

Санкції змусили російських перевізників відмовитися від західних літаків. Основне експлуатаційне навантаження лягло на старі радянські моделі Ан-2, Ан-24 та вертольоти Мі-8, вік яких часто перевищує пів століття. Для обслуговування старої техніки використовують деталі, зняті з розібраних літаків або зі складів. Молоді пілоти відмовляються працювати на техніці, старшій за них самих, а досвідчені фахівці масово залишають професію. Як наслідок, багато авіакомпаній фізично не здатні дотримуватися сучасних вимог авіаційних правил, оскільки виробництво більшості їхніх бортів зупинилося ще в часи СРСР.

Попри різке зростання ризиків для пасажирів, уряд РФ планує суттєво зменшити фінансування ключової програми «Виробництво літаків і вертольотів»:

2026 рік: Видатки скоротяться в 1,6 раза – з 139,6 млрд до 85,7 млрд рублів.

2027 рік: Скорочення продовжиться – зі 109,7 млрд до 86,9 млрд рублів (мінус 21%).

Найжорсткіше урізання стосується підтримки авіакомпаній. Субсидії повністю зникнуть у 2026 році. У 2025 році вони становили 1,3 млрд рублів (після скорочення з початкових 4,1 млрд). Зменшаться з 6,1 млрд рублів у 2025 році до 3,6 млрд рублів у 2026 році.

