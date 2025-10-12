Головна Світ Політика
Росія скорочує фінансування авіабудування: названо причини

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Росія скорочує фінансування авіабудування: названо причини
Найжорсткіше урізання стосується підтримки авіакомпаній
фото: СЗРУ/іллюстративне

Розвідка повідомляє про зміни фінансування російської авіації попри різке зростання катастроф

Росія планує значно скоротити витрати на виробництво літаків та вертольотів, попри критичне зростання аварійності в комерційній та загальній авіації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

За даними СЗР, кількість загиблих у катастрофах комерційної авіації в Росії з початку 2025 року вже перевищила сукупні показники за два попередні роки, хоча рік ще не завершився.

За 9 місяців 2025 року сталося чотири аварії, в яких загинули 53 людини. Для порівняння: у 2024 році було зафіксовано 17 інцидентів та 37 жертв, а у 2023 році – 8 катастроф та 12 загиблих. Смертність зростає і в авіації загального призначення: 2024 року – 40 інцидентів із 64 жертвами, тоді як роком раніше – лише 21 інцидент та 20 загиблих.

Москва намагається пояснити ситуацію «порушеннями повітряного законодавства», звинувачуючи авіакомпанії. Однак СЗР зазначає, що основні причини кризи системні: старіння авіапарку, дефіцит західних запчастин та відтік кваліфікованих кадрів.

Санкції змусили російських перевізників відмовитися від західних літаків. Основне експлуатаційне навантаження лягло на старі радянські моделі Ан-2, Ан-24 та вертольоти Мі-8, вік яких часто перевищує пів століття. Для обслуговування старої техніки використовують деталі, зняті з розібраних літаків або зі складів. Молоді пілоти відмовляються працювати на техніці, старшій за них самих, а досвідчені фахівці масово залишають професію. Як наслідок, багато авіакомпаній фізично не здатні дотримуватися сучасних вимог авіаційних правил, оскільки виробництво більшості їхніх бортів зупинилося ще в часи СРСР.

Попри різке зростання ризиків для пасажирів, уряд РФ планує суттєво зменшити фінансування ключової програми «Виробництво літаків і вертольотів»:

  • 2026 рік: Видатки скоротяться в 1,6 раза – з 139,6 млрд до 85,7 млрд рублів.
  • 2027 рік: Скорочення продовжиться – зі 109,7 млрд до 86,9 млрд рублів (мінус 21%).

Найжорсткіше урізання стосується підтримки авіакомпаній. Субсидії повністю зникнуть у 2026 році. У 2025 році вони становили 1,3 млрд рублів (після скорочення з початкових 4,1 млрд). Зменшаться з 6,1 млрд рублів у 2025 році до 3,6 млрд рублів у 2026 році.

Нагадаємо, департамент поліції та прикордонної охорони Естонії тимчасово закрив проїзд через територіальний анклав Саатсеський чобіт на сході країни. Причиною стало виявлення незвично високої активності на російському боці кордону. Прикордонники зафіксували пересування озброєних груп, що викликало серйозну стурбованість щодо безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на естонський телеканал ERR.

За даними естонських правоохоронців, в п’ятницю, 10 жовтня, прикордонні патрулі спостерігали значну активізацію на російському боці в районі Саатсе, де було помічено переміщення озброєних груп, що не належать до прикордонної служби. Відеозаписи, надані поліцією, зафіксували сімох озброєних чоловіків, що стояли на дорозі.

Теги: фінансування авіація росія

