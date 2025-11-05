Фінансування зеленої енергетики має бути забезпечене у повному обсязі – ICC Ukrainе

У тарифі «Укренерго» мають бути враховані реальні витрати на підтримку ВДЕ – Трохимець

Віце-президент з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) Олександр Трохимець зауважив, що підхід до формування тарифу на передачу НЕК «Укренерго» має відповідати законодавчим вимогам і бути економічно обґрунтованим. Йдеться про проєкт, який ще має пройти фінальне затвердження у грудні.

За його словами, розрахунок витрат на виконання спеціальних обов’язків (ПСО) з підтримки виробників електроенергії з відновлюваних джерел має базуватись на підтверджених і реалістичних показниках – з урахуванням продажної ціни електроенергії Гарантованим покупцем, коливань курсу євро, ринкових тенденцій і збільшення кількості домашніх СЕС.

«Для забезпечення 100% поточного розрахунку із виробниками ВДЕ у 2026 році, розмір прогнозних витрат має становити орієнтовно 29,54 млрд грн», – зазначив експерт.

Водночас Трохимець наголосив, що проблема заборгованості перед виробниками «зеленої» енергії залишається невирішеною. Станом на 31 серпня 2025 року борг за минулі періоди становить 11,6 млрд грн (без ПДВ), тоді як у проєкті тарифу на 2026 рік передбачено лише 4,41 млрд грн на коригування доходу попередніх періодів.

«За відсутності додаткових джерел погашення заборгованості залишок перед виробниками ВДЕ становитиме близько 4,6 млрд грн, а сума коштів, передбачених за статтею коригування доходу, має бути збільшена до 9,0 млрд грн», – підкреслив він.

Трохимець вважає, що створення нового дефіциту у фінансуванні спеціальних обов’язків призведе до нових судових позовів власників ВДЕ, збільшення боргового тиску та зниження інвестиційної привабливості України.

«Покладені законом на НЕК «Укренерго» обовʼязки повинні мати джерело фінансування для їх виконання. Створення нового дефіциту покриття таких обовʼязків призведе до нових судових позовів власників ВДЕ, збільшення заборгованості за рахунок стягнення додаткових штрафних санкцій та зниження інвестиційної привабливості України в цілому», – зазначив він.

Нагадаємо, згідно з документом Регулятора, тариф на передачу електроенергії може зрости до 786,74 грн/МВт·год (+14,6%), для зеленої металургії – 428,63 грн/МВт·год (+19,2%), а тариф на диспетчерське управління – до 110,15 грн/МВт·год.