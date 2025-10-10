Головна Країна Події в Україні
Частину Рівного знеструмлено

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Частину Рівного знеструмлено
Енергетики наразі працюють, щоб оперативно відновити електропостачання
фото: Pexels

За прогнозами енергетиків, у переважної більшості споживачів електрика з'явиться вже найближчим часом

Частина Рівного через технічні причини наразі без світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Рівненської ОВА Олександра Коваля.

«Енергетики наразі працюють, щоб оперативно відновити електропостачання. Перебуваю з ними на зв'язку. За прогнозами енергетиків, у переважної більшості споживачів електрика з'явиться вже найближчим часом», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році.

За словами президента Володимира Зеленського, уночі Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет.

До слова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів відповісти на російські удари по критично важливій цивільній інфраструктурі України.

Як повідомлялося, цієї ночі Київ та дев'ять областей України опинилися під комбінованою атакою РФ. Зараз у цих областях діють спеціальні графіки аварійних знеструмлень. Міністерство цифрової трансформації дало поради, як підготуватися до блекаутів, щоб завжди бути на зв’язку.

Теги: енергетика Рівне відключення відключення світла

