Стало відомо, де найвигідніше ставити сонячні батареї

Для нових сонячних батарей дах не знадобиться

Компактні сонячні панелі можна підключити самостійно

Новий формат сонячних панелей дозволяє отримувати власну енергію прямо з балкона, без потреби встановлення на даху. Такі системи plug-and-play обіцяють зручність і помітну економію. Про це детальніше пояснює SlashGear, передає «Главком».

Традиційні сонячні батареї на даху часто відлякують високою вартістю встановлення та складністю монтажу. Новий тип панелей plug-and-play пропонує доступну альтернативу: вони розраховані на самостійне підключення та можуть розташовуватися на балконі чи іншій доступній поверхні.

Система складається щонайменше з двох-чотирьох панелей, мікроінвертора, кабелів та елементів кріплення. Додатково може постачатися монітор енергоспоживання та акумулятор для збереження надлишкової енергії на нічний час.

Принцип роботи аналогічний традиційним сонячним батареям: панелі перетворюють сонячне світло на постійний струм, мікроінвертор перетворює його на змінний, і струм подається до житла через звичайну розетку.

Потужність таких систем зазвичай не перевищує 2000 Вт, що робить їх достатніми для живлення основних електроприладів — холодильника, роутера чи кондиціонера – але недостатніми для повного забезпечення будинку енергією.

На відміну від класичних сонячних панелей, plug-and-play системи відзначаються простотою підключення і дозволяють встановлення без професійної допомоги.

Нагадаємо, що вчені Центру геологічних наук імені Гельмгольца виявили, що області всередині гірських хребтів, де глибокі мантійні породи залягають близько до поверхні, є перспективними місцями для виробництва природного водню.

Між тим, сінгапурський стартап Flint розробила паперові батареї, які обіцяють стати дешевшою, безпечнішою та екологічнішою альтернативою літій-іонним акумуляторам.

Крім того, британські інженери запустили перший у світі двигун, що працює на рідкому азоті.