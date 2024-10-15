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Відключення світла: як діятимуть графіки 16 жовтня

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Відключення світла: як діятимуть графіки 16 жовтня
У всіх регіонах України упродовж доби 15 жовтня не прогнозується відключення світла
фото: glavcom.ua

«Укренерго» закликає користуватися потужними електроприладами з 10:00 до 16:00 години

Завтра, 16 жовтня, заходи обмеження споживання електроенергії не плануються. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

«Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами в денні години – з 10:00 до 16:00», – йдеться в повідомленні.

Як відомо, сьогодні, 15 жовтня, заходи обмеження споживання електроенергії не плануються.

Нагадаємо, Міністерство енергетики заперечило прогноз Організації Об'єднаних Націй про ймовірну тривалість відключень світла взимку в Україні від 4 до 18 годин на добу.

Варто зазначити, чиновники в уряді заявляють, що до кінця жовтня та в листопаді проблем із енергопостачанням в Україні не буде. Також вони висловлюють надію, що цьогорічна зима пройде також майже без відключень, як і минулого року.

До слова, 9 жовтня, на 11 днів раніше запланованого, НАЕК «Енергоатом» вивів з планово-попереджувального ремонту ще один енергоблок однієї з АЕС – нині блок набирає потужності. «Енергоатом» повідомив про те, що наразі всі дев’ять енергоблоків, які працюють на підконтрольній Україні території, готові до роботи в осінньо-зимовий період.

Крім того, Єврокомісія працює над збільшенням максимального обсягу постачання електроенергії в Україну. Країни G7 та інші партнери від початку повномасштабного вторгнення Росії зібрали понад $4 млрд на відновлення енергетичної інфраструктури України.

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Теги: енергетика Укренерго електроенергія відключення світла

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