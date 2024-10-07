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Більшість казахстанців підтримали будівництво атомної електростанції на референдумі

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Більшість казахстанців підтримали будівництво атомної електростанції на референдумі
Лідером з явки стала Кизилординська область, де на дільниці прийшли 82% виборців
фото з відкритих джерел

За попередніми даними Центральної комісії референдуму, участь у голосуванні взяли 63,87% громадян Казахстану

Близько 69,8% громадян Казахстану, які взяли участь у нещодавньому референдумі, підтримали будівництво атомної електростанції  у країні. Про це свідчать результати екзитполу, проведеного Інститутом комплексних соціальних досліджень «СОЦІС-А». Про це повідомляє  Радио Азаттык.

Згідно з даними, 30,2% учасників референдуму висловилися проти ініціативи. Зазначається, що явка на голосуванні становила 63,87%. Найвищий рівень участі зафіксовано в Кизилординській області, де на дільниці прийшли 82% виборців, тоді як в Алмати цей показник досяг лише 25%.Казахстан, що значною мірою покладається на вугільні електростанції, планує перейти до більш сучасних і чистих джерел енергії.

З огляду на зростаючі потреби в електроенергії та обмеження вугільних ресурсів, уряд розглядає можливість будівництва АЕС як важливий крок до енергетичної незалежності та зменшення викидів вуглекислого газу. Наразі Казахстан також імпортує електроенергію з Росії.За оцінками уряду, будівництво атомної електростанції обійдеться приблизно в 12 мільярдів доларів.

Президент Касим-Жомарт Токаєв підкреслив, що проект має реалізувати міжнародний консорціум, що складатиметься зі світових компаній. Уряд уже отримав заявки на участь у будівництві від компаній з Росії, Китаю, Франції та Південної Кореї.


Результати референдуму свідчать про високу зацікавленість казахстанців у розвитку нових енергетичних технологій. Підтримка будівництва АЕС може стати важливим етапом у забезпеченні енергетичної безпеки та сталого розвитку країни в умовах глобальних викликів, пов'язаних з кліматичними змінами.

Нагадаємо, у Казахстані стартував референдум щодо будівництва атомної електростанції.

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Теги: Казахстан будівництво референдум

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