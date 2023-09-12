Степан Хмара потрапив у віденську лікарню

Колишньому депутату та політв’язню поставили цілий ряд складних діагнозів

Депутат чотирьох скликань, Герой України, багаторічний політв'язень радянських концтаборів Степан Хмара знаходиться у віденській лікарні. Подробиці оприлюднив ексдепутат Ігор Мосійчук на своїй сторінці у Facebook.

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Колишній нардеп написав: «В Києві йому сказали, що він «при смерті» і поставили цілий ряд складних діагнозів, але визначити напрямок лікування не змогли. Його дружина надіслала аналізи і діагнози другу їхньої сім’ї - лікарю із Австрії для консультації. Побачивши діагнози та аналізи він сказав, що Хмарі треба негайно їхати в клініку до Відня. Степан Хмара зараз у Відні».

За словами Мосійчука, у лікарні вже «зняли» ряд діагнозів, але є ще інші. Зараз Степану Хмарі роблять спеціалізовані обстеження, щоб точно встановити причини і наслідки та почати прицільне лікування і, можливо, підготовку до операції.

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Ігор Мосійчук додав: «Все це потребує немалих грошей, яких Степан Хмара, будучи чотири рази Народним депутатом України, Героєм України, ветераном української політики, колишнім політв’язнем, на жаль, не має. Рідні та найближчі друзі в перші дні зібрали трохи грошей, які дружина Хмари поклала на лікарняний депозит клініки, бо без цього ні обстеження, ні лікування не почались би. Та цього мало».

Ексдепутат звернувся до всіх українців, у яких є бажання та можливість допомогти Степану Хмарі, із проханням надсилати гроші на реквізити: