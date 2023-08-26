Індійська компанія інвестує майже $3,3 млрд у проект «зеленого водню»

Проект стане найбільшим заводом з виробництва екологічно чистого водню та його похідних в Індії

Завод матиме продуктивність близько 1,3 млн тонн на рік

Індійська компанія з відновлюваної енергетики ACME Group інвестує 270 мільярдів рупій (3,27 мільярда доларів) у створення екологічного проекту виробництва водню та аміаку в промисловому парку в Одіші, який розробляє підрозділ Tata Steel (TISC.NS), повідомляє Reuters.

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ACME Group придбає 343 акра землі в індустріальному парку Гопалпур, розробленому спеціальною економічною зоною Tata Steel у штаті, щоб встановити установку для виробництва зеленого водню та його похідних, йдеться у спільній заяві.

Енергетична компанія Gurugram також планує створити в парку завод з виробництва екологічно чистого аміаку на основі відновлюваної енергії, який вироблятиме газ із зеленого водню. Завод матиме продуктивність близько 1,3 млн тонн на рік.

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Проект, інвестиції в який відбуватимуться поетапно, стане найбільшим заводом з виробництва екологічно чистого водню та його похідних у країні, йдеться у заяві.

Минулого місяця ACME Group залучила 490 мільйонів доларів, щоб розпочати проект із виробництва зеленого водню та аміаку в Омані.

Нагадаємо, Індонезія відклала запуск плану чистої енергії вартістю 20 мільярдів доларів, оскільки їй потрібно більше часу, щоб подолати розбіжності з багатими країнами-донорами щодо умов фінансування та нових вугільних електростанцій.