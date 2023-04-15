Український експорт у січні-лютому впав майже на половину: дані Держстату
Імпорт за вказаний період упав на 17,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року
У січні-лютому 2023 року експорт продукції з України скоротився на 42,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року та становив 6,45 млрд доларів. Про це свідчать дані Державної служби статистики України.
Зазначається, що імпорт за вказаний період упав на 17,9% порівняно з аналогічним періодом 2022 року – до 10,17 млрд доларів.
Так, негативне сальдо становить 3,71 млрд доларів (у січні–лютому 2022 року воно також було негативне – 1,08 млрд дол).
Як повідомляється, зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 206 країн світу.
Крім того, у лютому порівняно з січнем сезонно скориговані обсяги експорту зросли на 4,8%, імпорту – на 3,2%. Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі у лютому 2023 було негативним – 2,2 млрд доларів. У січні також негативне – 2,2 млрд доларів.
Нагадаємо, що Україна налагодила експорт електроенергії у Молдову та Польщу, наразі енергосистема працює з профіцитом генеруючої потужності.
Як повідомлялося, експорт українського збіжжя до Польщі призупинено принаймні до липня.
Крім того, Угорщина вирішила посилити контроль за транзитними перевезеннями українського зерна по своїй території. У країні хочуть переконатися, що зерно дійсно потрапляє у країни призначення, а не залишається у Центральній Європі.
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