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Лікарні на Житомирщині зекономила великі гроші завдяки сонячній енергії

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Лікарні на Житомирщині зекономила великі гроші завдяки сонячній енергії
157 тисяч гривень вже заощадила звягельська лікарня завдяки сонячній електростанції
фото: Суспільне

За вісім місяців сонячні панелі виробили майже 25 000 кіловат електроенергії

За вісім місяців роботи сонячної електростанції на даху діагностичного відділення Звягельська багатопрофільна лікарня на Житомирщині заощадила 157 тисяч гривень, повідомляє Суспільне.

Як розповіла заступниця директора з економічних питань лікарні Ольга Котюбинська, сонячна електростанція складається з шістдесяти сонячних панелей потужністю понад 32 кіловат. Її загальна вартість – 863 тисячі 744 гривні. «Сонячну систему встановили у рамках договору про благодійну діяльність між благодійним фондом «Українська біржа благодійності» та громадською організацією «Екоклуб». За вісім місяців вона виробила майже 25 000 кіловат електроенергії, що дало нам економію у 157 тисяч гривень».

Лікар ультразвукової діагностики Мирослав Комендат зазначив, що до встановлення СЕС в лікарні були перебої з постачанням електроенергії. Через це не вдавалося повністю провести діагностику вагітних та пацієнтів з різноманітними патологіями.

«Всі пацієнти проходять обстеження у діагностичному відділенні. Раніше, якщо у нас зникало світло, то вимикалася вся апаратура. А зараз ми навіть не відчуваємо, що у нас пропадає мережа», – зауважив він, підкресливши, що особливо часто перебої траплялися під час російських терористичних атак на енергосистему.

Пацієнти лікарні також оцінили переваги сонячних панелей.

«Вважаю, що зараз у кожному відділенні мають бути сонячні батареї, бо електроенергія може у будь-який час зникнути. Сонячні панелі – це комфортно, зручно, це гарантія, що не вимкнеться світло під час процедури», – наголосила пацієнтка Олена Гордійчук.

Генеральний директор лікарні Василь Борис додав, що роботу СЕС синхронізували з генератором у 100 кВт. Тепер, якщо вимикається електроенергія, то її у мережу подає не тільки генератор, а й сонячні батареї.

Теги: альтернативна енергетика електроенергія Житомирщина

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