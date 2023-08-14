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У Дагестані протестувальники перекрили федеральну трасу через відсутність води (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Дагестані протестувальники перекрили федеральну трасу через відсутність води (відео)
Через утворені автомобільні затори в учасників протесту стався конфлікт з водіями, невдоволеними їхніми діями
фото: скріншот з відео

Метою присутніх на акції було названо «привернути увагу до тривалої відсутності води у їхніх будинках»

Ввечері 13 серпня 2023 року жителі мікрорайону Караман-2 столиці Дагестану (РФ), міста Махачкала, перекрили рух федеральної автомобільної траси на Астрахань. Місцеве МВС заявляє про 150 протестувальників, йдеться у повідомленні відомства.

Метою присутніх на акції було названо «привернути увагу до тривалої відсутності води у їхніх будинках». 

Через утворені автомобільні затори в учасників протесту стався конфлікт з водіями, невдоволеними їхніми діями. Після того як на місце події прибуло керівництво Махачкали та МВС Дагестану й пообіцяло подбати про виконання вимог протестувальників, серед яких було багато жінок з дітьми, акція припинилася й федеральну трасу «Махачкала-Астрахань» було розблоковано.

Відповідальність за акцію узяли на себе автори опозиційного Telegram-каналу Утро Дагестан. Її головним гаслом було «Електрика, вода, сміття!». Планувалося, що люди перекриватимуть автомобільний рух в кількох стратегічних для Дагестану місцях, але зрештою це вийшло лише на околиці Махачкали.

Нагадаємо, раніше протестувальники перекрили вулицю Гаджієва. Причиною цьому стало те, що частина міста вже три дні перебувала без електрики. Також є перебої з водою – через відсутність електроенергії не працюють помпи. У дагестанській столиці нині тримаються високі температури, але люди не можуть користуватися кондиціонерами та холодильниками.

До слова, директор однієї зі шкіл у Дагестані вирішив самостійно побудувати туалет у навчальному закладі через брак грошей.

Теги: Дагестан вода електроенергія росія затор

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