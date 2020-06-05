Нафтопереробний завод у США стане «зеленим» нова енергія



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Оновлений завод вироблятиме близько 90 млн галонів на рік поновлюваного дизельного палива

Переформатування заводу коштуватиме мінімум $125 млн

У США нафтопереробний завод HollyFrontier Corp.'s Cheyenne припинить використовувати сиру нафту і буде переорієнтований на відкачку поновлюваного дизельного палива, яке зазвичай проводиться з соєвого масла, переробленої харчової олії та тваринних жирів. Про це повідомляє Bloomberg.

«Попит на поновлюване дизельне паливо, а також на інші низьковуглецеві види палива зростає і займає ринкову частку, засновану як на споживчих перевагах, так і на підтримці з боку істотних програм стимулювання федерального уряду і уряду штату», - сказав Майк Дженнінгс, головний виконавчий директор HollyFrontier.

Компанія розраховує витратити від $125 млн до $175 млн на переформатування заводу до 2022 року.

Очікується, що оновлений завод вироблятиме близько 90 млн галонів на рік поновлюваного дизельного палива.

Через припинення роботи з сирою нафтою керівництву доведеться звільнити 200 людей.

Раніше повідомлялося, що нафтова компанія в Румунії взялася будувати сонячні станції.