Топ-2023: список компаній з найбільшою виручкою
Серед лідерів за виторгом сім підприємств належать державі
Державна служба статистики оприлюднила фінансову звітність українських компаній за 2023 рік. Про це повідомляють в аналітичній онлайн-системі YouControl.
Загалом подали звітність 360,8 тис. компаній.
У десятку лідерів за виторгом потрапили:
- Українська мережа супермаркетів «АТБ-Маркет» (181,1 млрд грн);
- Енергетична компанія D.TRADING (165,7 млрд грн);
- Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (153,8 млрд грн);
- Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (138,6 млрд грн);
- Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» (119,8 млрд грн);
- Публічне акціонерне товариство «Укрнафта» (95,2 млрд грн);
- Акціонерне товариство «Укргазвидобування» (93,9 млрд грн);
- Акціонерне товариство «Українська залізниця» (92,6 млрд грн);
- Українська мережа супермаркетів «Сільпо-фуд» (84,7 млрд грн);
- Національна енергетична компанія «Укренерго» (82,9 млрд грн).
Серед лідерів за виторгом сім підприємств належать державі.
Стало відомо, що російські компанії масово банкрутують.
Росію накрила хвиля корпоративних банкрутств: за перші два місяці 2024 року кількість збанкрутілих компаній збільшилася майже на 60% порівняно з минулим роком.
Нагадаємо, держстат повідомив, на скільки зросла середня зарплата в Україні минулого року. Зазначається, що торік середня заробітна плата в Україні становила 17 442 грн проти 14 859 грн у 2022-му році. При цьому найбільше середня заробітна плата зросла у 4 кварталі – до 19 231 грн.
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