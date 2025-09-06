Головна Нова енергія Новини
Нові обмеження цін стимулюють балансування ринку та розвиток сонячної енергії – голова правління Асоціації сонячної енергетики

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Нові обмеження цін стимулюють балансування ринку та розвиток сонячної енергії – голова правління Асоціації сонячної енергетики
В Європі обмеження цін, так звані прайс-кепи, практично відсутні
фото: depositphotos.com

Зміна прайс-кепів відкрила шлях для інвестицій у відновлювану енергетику – Соколовський

Нові обмеження цін у вечірні години не лише впорядкували ринок електроенергії, а й створили додаткові стимули для інвесторів у відновлювану енергетику. Про це заявив голова правління Асоціації сонячної енергетики України Владислав Соколовський.

«Це хороший сигнал ринку про те, що застосовуються ринкові механізми», – зазначив експерт, наголосивши на важливості підготовки до інтеграції українського ринку з європейським.

«Підготовлений законопроєкт, він зараз знаходиться на розгляді в нашому парламенті. І через декілька років, скоріш за все, у 2027–2028 році дуже вірогідно, що ми вже повністю приєднаємося до системи Євросоюзу саме енергетичної і наші виробники зможуть без проблем продавати електроенергію на ринку Євросоюзу, а європейські – на нашому ринку», – додав Соколовський.

Він пояснив, що в Європі обмеження цін, так звані прайс-кепи, практично відсутні.

«Там є технічні обмеження, але ж вони знаходяться на такому рівні, що можна говорити, що їх немає. Тому це дуже важливий був сигнал. Дійсно, зараз це стимул для того, щоб енергетики, інвестори будували більше потужностей, встановлювали установки зберігання енергії і таким чином балансували нашу енергосистему», – підкреслив він.

Соколовський навів практичний приклад: «Установка зберігання енергії може закачувати електроенергію у свою систему в години, коли більше електроенергії, коли ціна нижча, і потім у години пік цю енергію видавати в енергосистему. Таким чином, оце збільшення ціни, можливо, короткотермінове зараз, воно стратегічно дає можливість енергосистемі збалансуватися і воно вирівняє ціну на ринку протягом дня, в тому числі у години пік – це з 19-ї до 23-х годин».

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова заявив, що зміна граничних цін (прайс-кепів) не збільшила ціни на електрику для промисловості і дозволила покрити вечірній дефіцит.

Нові обмеження цін стимулюють балансування ринку та розвиток сонячної енергії – голова правління Асоціації сонячної енергетики
Нові обмеження цін стимулюють балансування ринку та розвиток сонячної енергії – голова правління Асоціації сонячної енергетики
Сонячні панелі проти екстремальної погоди: що потрібно знати
Сонячні панелі проти екстремальної погоди: що потрібно знати
Експерти розвіяли популярні міфи про сонячні панелі
Експерти розвіяли популярні міфи про сонячні панелі
Британська компанія представила плитки, що виробляють енергію під час руху (відео)
Британська компанія представила плитки, що виробляють енергію під час руху (відео)
«Сонячні вівці». Як в Австралії поєднали ферми та енергетику
«Сонячні вівці». Як в Австралії поєднали ферми та енергетику
Австралія запускає нового конкурента китайським сонячним панелям
Австралія запускає нового конкурента китайським сонячним панелям

