Перегляд тарифів на розподіл допоможе ринку зняти борговий тиск без удару по споживачах – ExPro Consulting

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Перегляд тарифів на розподіл допоможе ринку зняти борговий тиск без удару по споживачах – ExPro Consulting
Головна мета перегляду тарифів для операторів системи розподілу (ОСР) – зменшення боргового навантаження на ринку
Гучні новини про подорожчання через зміну тарифів на розподіл – це спекуляція – аналітикиня

Зміна тарифів на розподіл електроенергії не означає зростання рахунків для населення і бізнесу, а гучні заголовки у ЗМІ щодо цього є спекуляціями. Про це заявила Дар’я Орлова, аналітикиня ринку електроенергії ExPro Consulting. 

«Багато ЗМІ після публікації цієї новини вирішили дещо поспекулювати гучними заголовками: тариф зросте, все підвищиться, з вересня будемо платити більше і т.д. Це все виключно клікбейт для підвищення охоплень», – наголосила вона.

За словами Орлової, головна мета перегляду тарифів для операторів системи розподілу (ОСР) – зменшення боргового навантаження на ринку та підготовка до опалювального сезону.

«Головна передумова – необхідність у погашенні боргів перед оператором системи передачі «Укренерго» та спрямування коштів на підготовку до опалювального сезону», – пояснила аналітикиня.

Вона підкреслила, що для побутових споживачів тариф залишиться незмінним.

«А для бізнесу зростання ціни буде несуттєвим, адже найбільшою складовою і надалі лишатиметься складова закупівлі електроенергії як товару», – зазначила Орлова.

Нагадаємо, цього тижня НКРЕКП планує ухвалити рішення щодо зміни тарифів на розподіл для низки обленерго з 1 вересня, а з 1 жовтня – для компаній, що працюють у прифронтових регіонах.

Теги: НКРЕКП Укренерго енергетика електроенергія

