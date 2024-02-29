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Вірменія задумалась про вступ в ЄС

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вірменія задумалась про вступ в ЄС
Симонян заявив, що Вірменії слід думати в напрямку ЄС, але оскільки йдеться про державу, то недобре робити різкі кроки
фото: azatutyun.am

Ален Симонян: «Ми готові і будемо рухатися в тому напрямку, який забезпечить нам найбільшу безпеку,

слід замислитися про можливість стати кандидатом на членство в Євросоюзі. Про це заявив спікер Національних зборів Ален Симонян, повідомляє «Радіо Азатутюн».

Симонян сказав, що влада Вірменії ніколи не обговорювала можливість вступу до НАТО. Однак, за його словами, Вірменії варто подумати про ЄС. 

«Ми готові і будемо рухатися в тому напрямку, який забезпечить нам найбільшу безпеку, і сьогодні демократія, будучи демократичною країною, є нашою найбільшою системою безпеки», – сказав Симонян.

Спікер Національних зборів сказав, що не хоче поспішати у висновках щодо зміни зовнішньополітичного вектора.

«Я не хочу, щоб вийшло так, що зроблено якийсь односторонній крок, і можна сказати, що наші дії показують, що в нас набагато нижчі показники демократії, ніж у багатьох наших країн-партнерів, які вже є членами Європейського Союзу, і ми цього не кажемо, наші партнери в Європейському Союзі кажуть це через резолюції», – сказав він.

Симонян додав, що Вірменії слід думати в напрямку ЄС, але оскільки йдеться про державу, то недобре робити різкі кроки.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що уряд країни готовий юридично заморозити участь країни в Організації договору про колективну безпеку, якщо позиція організації щодо територіальної цілісності Вірменії не зміниться. 

Раніше Вірменія вже ігнорувала саміт ОДКБ. Влада Вірменії вже неодноразово виказувала свою незадоволеність відсутністю ефективної підтримки ОДКБ в рамках міжнародної співпраці її країн-членів.

Згодом Пашинян засумнівався в ефективності ОДКБ і російських миротворців у Карабасі. За його словами, системи безпеки і союзники, на яких Вірменія покладалася протягом багатьох років, показали вразливість його країни.

Теги: Вірменія Європейський союз

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