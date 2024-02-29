Вірменія задумалась про вступ в ЄС

Симонян заявив, що Вірменії слід думати в напрямку ЄС, але оскільки йдеться про державу, то недобре робити різкі кроки

Ален Симонян: «Ми готові і будемо рухатися в тому напрямку, який забезпечить нам найбільшу безпеку,

слід замислитися про можливість стати кандидатом на членство в Євросоюзі. Про це заявив спікер Національних зборів Ален Симонян, повідомляє «Радіо Азатутюн».

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Симонян сказав, що влада Вірменії ніколи не обговорювала можливість вступу до НАТО. Однак, за його словами, Вірменії варто подумати про ЄС.

«Ми готові і будемо рухатися в тому напрямку, який забезпечить нам найбільшу безпеку, і сьогодні демократія, будучи демократичною країною, є нашою найбільшою системою безпеки», – сказав Симонян.

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Спікер Національних зборів сказав, що не хоче поспішати у висновках щодо зміни зовнішньополітичного вектора.

«Я не хочу, щоб вийшло так, що зроблено якийсь односторонній крок, і можна сказати, що наші дії показують, що в нас набагато нижчі показники демократії, ніж у багатьох наших країн-партнерів, які вже є членами Європейського Союзу, і ми цього не кажемо, наші партнери в Європейському Союзі кажуть це через резолюції», – сказав він.

Симонян додав, що Вірменії слід думати в напрямку ЄС, але оскільки йдеться про державу, то недобре робити різкі кроки.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що уряд країни готовий юридично заморозити участь країни в Організації договору про колективну безпеку, якщо позиція організації щодо територіальної цілісності Вірменії не зміниться.

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Раніше Вірменія вже ігнорувала саміт ОДКБ. Влада Вірменії вже неодноразово виказувала свою незадоволеність відсутністю ефективної підтримки ОДКБ в рамках міжнародної співпраці її країн-членів.

Згодом Пашинян засумнівався в ефективності ОДКБ і російських миротворців у Карабасі. За його словами, системи безпеки і союзники, на яких Вірменія покладалася протягом багатьох років, показали вразливість його країни.