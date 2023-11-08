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Держрезерв розпродасть військові «шапки-вушанки» 23-річної давнини

Діана Гасюк
glavcom.ua
Держрезерв розпродасть військові «шапки-вушанки» 23-річної давнини
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

З 2017 року Міноборони ввело нові правила носіння військової форми і «шапки-вушанки» не відповідають цим вимогам

Кабмін дозволив Держрезерву розпродати незатребуване майно, що зберігається в Держрезерві і термін зберігання якого закінчився. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 7 листопада 2023 року, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Так, згідно з рішенням уряду на торгах будуть реалізовані шапки зі штучного хутра для військовослужбовців, закладені до Держрезерву на початку 2000-х років. Але з 2017 року Наказом Міноборони введені нові правила носіння військової форми. «Шапки-вушанки» не відповідають цим новим вимогам, отже не будуть затребувані військовими», – йдеться в повідомленні.

Також планується реалізувати зерно, яке було закладене до Держрезерву із врожаю до 2018 року. Визначені терміни зберігання зерна державного резерву – 2 роки. Враховуючи, що якість зерна дедалі погіршується, а отже його вартість – зменшується, зволікання з реалізацією загрожує державі більшими збитками.

Зокрема буде реалізоване на конкурсних засадах незатребуване моторне масло М-63/10D, термін зберігання якого також завершується.

«Реалізація незатребуваного майна, термін зберігання якого закінчився, дозволить державі заощадити кошти, які сьогодні витрачаються на його зберігання. Фактично, майна, яке виявилося непотрібним замовникам навіть в умовах війни, що само по собі показово. Натомість надходження від продажу дозволять нам освіжити та поповнити запаси Держрезерву. Будуть придбані матеріальні цінності з актуальної номенклатури, яка відповідає вимогам сучасності, потребам держави та замовників», – зазначив заступник міністра економіки Ігор Фоменко.

Нагадаємо, 7 серпня стало відомо, що резерви України побили історичний рекорд.

Теги: Міноборони Мінекономіки зерно військові рекорд майно правила

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