Вітер зриває дахи зі столичних будинків (фото, відео)
Ураганний вітер, який гуляє Києвом від світанку, наробив уже багато шкоди столичному майну.
Так, на житловому мікрорайоні Русанівка у Дніпровському районі столиці зафіксовано декілька випадків падіння шматків покрівлі з магазинів і багатоповерхівок. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».
На вулиці Ентузіастів із даху дев’ятиповерхівки поривами вітру зірвано карниз.
На тій же вулиці на одній із багатоповерхівок впав рекламний щит.
Як повідомлялося, близько 6-ї години ранку на столицю та Київську область обрушився ураганний вітер.
Повідомлялося про перші наслідки негоди у Києві.
Зокрема, на вулиці Героїв Севастополя у Солом’янському районі Києва дерево впало на кіоск, коли там перебували люди.
Уже зафіксовано кілька випадків травмування людей через негоду. У Шевченківському районі столиці дерево впало на людину. Медики намагалися реанімувати чоловіка, але, від отриманих важких травм чоловік помер.
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