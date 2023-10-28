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Вітер зриває дахи зі столичних будинків (фото, відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Вітер зриває дахи зі столичних будинків (фото, відео)
Зірваний дах з будівлі на Русанівці
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Ураганний вітер, який гуляє Києвом від світанку, наробив уже багато шкоди столичному майну.

Так, на житловому мікрорайоні Русанівка у Дніпровському районі столиці зафіксовано декілька випадків падіння шматків покрівлі з магазинів і багатоповерхівок. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

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На вулиці Ентузіастів із даху дев’ятиповерхівки поривами вітру зірвано карниз.

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На весь екран
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

На тій же вулиці на одній із багатоповерхівок впав рекламний щит.

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Вітер зриває дахи зі столичних будинків (фото, відео) фото 4

Як повідомлялося, близько 6-ї години ранку на столицю та Київську область обрушився ураганний вітер.

Повідомлялося про перші наслідки негоди у Києві.

Зокрема, на вулиці Героїв Севастополя у Солом’янському районі Києва дерево впало на кіоск, коли там перебували люди.

Уже зафіксовано кілька випадків травмування людей через негоду. У Шевченківському районі столиці дерево впало на людину. Медики намагалися реанімувати чоловіка, але, від отриманих важких травм чоловік помер.

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Теги: вітер

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