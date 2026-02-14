Підвищення прайс-кепів зменшило відключення світла за рахунок імпорту – Шмигаль

Підвищення прайс-кепів дозволило залучити 1 ГВт імпорту – міністр енергетики

Підвищення граничних цін на спотовому ринку електроенергії дало змогу залучити додатково близько 1 ГВт імпортної потужності та спрямувати вивільнений ресурс на потреби населення. Про це 13 лютого повідомив перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, після рішення НКРЕКП щодо підвищення прайс-кепів імпорт електроенергії суттєво зріс. Орієнтовно 1 ГВт потужності наразі покриває потреби бізнесу, що дозволяє зменшити навантаження на внутрішню генерацію та забезпечити додаткові обсяги електроенергії для побутових споживачів.

Міністр наголосив, що одним із ключових завдань перегляду прайс-кепів було саме збільшення доступного ресурсу для населення. Завдяки імпорту вдалося скоротити обмеження електропостачання на 1–1,5 черги.

Раніше голова НКРЕКП Юрій Власенко також повідомляв, що підвищення граничних цін на спотових сегментах ринку з 16 січня дозволило зменшити тривалість відключень приблизно на півтори черги.