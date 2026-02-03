Зміна прайс-кепів сприяла імпорту електроенергії в критичні години – Центр Разумкова

Зміна прайс-кепів прибрала бар’єри для імпорту в години пікового дефіциту – Омельченко

Зростання імпорту електроенергії в Україну у грудні та січні стало прямим наслідком підвищення прайс-кепів, яке дозволило прибрати бар’єри для постачання ресурсу в години найбільшої потреби. Про це заявив Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центр Разумкова.

За його словами, структура імпорту залишається стабільною і зрозумілою.

«Це традиційно найбільше ми імпортуємо з Угорщини, також з Словаччини, Польщі, частково з Румунії. Це чотири країни через Молдову в тому числі», – зазначив Омельченко.

Він окремо наголосив, що твердження про експорт електроенергії з України не відповідають дійсності.

«Експорту в нас немає з 9 листопада. Деякі так звані експерти розганяють тему, що Україна експортує електричну енергію. З повною відповідальністю заявляю, що експорту у нас немає з 9 листопада 2025 року, коли в нас з'явився великий дефіцит потужності після обстрілів», – підкреслив експерт.

Натомість імпорт, за його словами, демонструє безпрецедентне зростання.

«Імпорт за останні два місяці значно зріс. Він в грудні і січні демонструє рекордні показники новітній історії України», – зазначив Омельченко.

Ключовим фактором цього зростання він назвав саме перегляд цінових обмежень. «Особливо, я вважаю, вплинуло на зростання імпорту, це зміна прайс-кепів.

«Тобто, вони підвищилися для того, щоб зняти бар'єри імпорту в ті години, коли ця електрична енергія нам потрібна», – наголосив директор енергетичних програм Центру Разумкова.

Нагадаємо, за даними порталу ExPro, підвищення прайс-кепів забезпечило новий добовий рекорд імпорту електроенергії.