Сонячна енергетика стала загрозою для екології цілого континенту – The Guardian

The Guardian: відходи сонячної енергетики стали проблемою для Австралії

Сонячна енергетика, яка вважається однією з найбільш екологічно безпечних, стала серйозним викликом для Австралії, де цей вид генерації електрики користується особливою популярністю. Як пише The Guardian, проблема відходів сонячних панелей на континенті досягне свого піку протягом найближчих двох чи трьох років, а не до 2030 року, як прогнозувалося раніше.

«Сонячна промисловість швидко наближається до переломного моменту, коли кількість відходів досягне безпрецедентного рівня. Рівень відходів сонячних панелей досягне критичної точки в найближчі два-три роки», - йдеться у публікації.

Проблема полягає в тому, що лише один австралійський штат заборонив утилізацію сонячних панелей на звалищах, тоді як переробка цих відходів коштує надто дорого. Більш того, більшість комерційних переробників сонячних панелей просто видаляють алюмінієву раму та проводку.

Із цього виникає інша проблема, зазначає The Guardian. Неможливість повторного використання компонентів сонячних панелей разом із активним розширенням виробництва можуть призвести до дефіциту срібла. Як розповів експерт із відновлюваних джерел енергії Ронг Денг, при збільшенні виробництва навіть у п'ять разів світові запаси срібла можуть виснажитися лише за два десятиліття.

Раніше стало відомо, що американські виробники сонячної енергії об’єднують зусилля. Два невеликі виробники сонячної енергії заявили, що об’єднують зусилля, щоб виготовити панелі, які дозволять їхнім клієнтам, розробникам сонячних проектів у США, отримувати нову прибуткову федеральну субсидію на американське обладнання для чистої енергії, повідомляє Reuters.

Адміністрація Байдена рекламує угоду між виробником сонячних батарей із штату Джорджія Suniva та канадською компанією Heliene, яка займається виробництвом панелей у Міннесоті, як доказ того, що субсидії, передбачені Законом про зниження інфляції (IRA), сприяють створенню вітчизняної сонячної промисловості для конкурувати з Китаєм.