Україну накриває пилом із Сахари, метеорологи попередили про небезпеку

Небо буде дуже тьмяним. При цьому все ще очікується аномальне тепло до +25 градусів

У неділю, 31 березня, пил з африканської пустелі Сахари накрив Прикарпаття. Уже наступного дня така ситуація буде у всій Україні. Про це повідомили фахівці метеорологічної станції «Бориспіль».

У повідомленні метеорологи попереджають про суттєве погіршення якості повітря в найближчі дні та інші незвичні явища.

«Небо буде дуже тьмяним. При цьому все ще очікується аномальне тепло до +25 градусів».

Також Telergram-канал ua_meteo повідомляє про пустельне небо над Києвом 31 березня.

«Пил із Сахари прибуває до столиці. Небо стає жовто-сірим, а сонце – тьмяним. Сьогодні Київ може оновити історичний рекорд березня по температурі. Поточний рекорд: +22.4 градуси - 20 березня 1990 року.

Похолодання прийде 3 квітня, а у вівторок є ймовірність гроз», – сказано у повідомленні.

Варто зазначити, що пилова хмара вже дісталася Франції, Швейцарії та південної Німеччини. Пил з африканської пустелі забарвив небо у цих країнах у помаранчевий відтінок.

Із Сахари щороку здіймається від 60 до 200 мільйонів тонн мінерального пилу. У той час як більші частинки швидко падають назад на Землю, найдрібніші частинки іноді можуть пролітати на тисячі кілометрів.

Нагадаємо, 31 березня опадів не передбачається. Температура вдень сягатиме до 23° тепла.