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Вінниця залишилася без світла через російську атаку

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Вінниця залишилася без світла через російську атаку
Через знеструмлення у Вінниці збільшать кількість автобусів та маршруток
фото: «Суспільне»

Критична інфраструктура міста перейшла на резервне живлення

Унаслідок російської атаки Вінниця зранку 17 жовтня залишилася без електропостачання. Наразі фахівці встановлюють масштаби руйнувань та оцінюють наслідки удару. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міського голову Вінниці Сергія Моргунова.

За словами мера, об'єкти критичної інфраструктури міста продовжують працювати завдяки резервним джерелам живлення. Водночас через відсутність електроенергії у Вінниці тимчасово не курсуватиме електротранспорт. Для забезпечення перевезень пасажирів на маршрути випустять додаткові автобуси та маршрутні таксі.

Моргунов також звернувся до жителів міста з рекомендацією на випадок перебоїв з інтернетом. Отримувати актуальну інформацію він порадив через радіостанцію «Місто над Бугом» на частоті 101,8 FM.

Міська влада обіцяє повідомляти про зміни в ситуації з електропостачанням. Наразі терміни його відновлення не уточнюються.

Через відсутність електропостачання знеструмлено головну водопровідну станцію. Як повідомили в облводоканалі, її роботу відновлюватимуть поступово, у міру повернення електроенергії.

Підприємство пояснило, що потужності генераторів недостатньо для забезпечення роботи високовольтної лінії, від якої живиться головна станція. Тому підтримувати водопостачання в усьому місті, зокрема на верхніх поверхах будинків, за повної відсутності електроенергії неможливо.

Нагадаємо, напередодні внаслідок російської атаки на Вінницю постраждали четверо людей, двох із яких госпіталізували. За словами начальниці Вінницької ОВА Наталі Заболотної, у місті також було зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. Інформацію про характер руйнувань та стан постраждалих вона не уточнила.

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Теги: обстріл електротранспорт інфраструктура водопостачання відключення світла енергетика електроенергія Вінниця

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