У Дубаї відкрився науково-дослідний центр, який вивчатиме ефективність сонячних електростанцій нова енергія



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Дубай готується перейти на 75% використання енергії з альтернативних джерел до 2050 року

Управління енерго- і водопостачання в Дубаї (DEWA) відкрило новий центр досліджень і розробок на базі Сонячного парку імені Мохаммеда ібн Рашид аль-Мактума. Про це пише видання Power Engineering Internaitonal.

«Ми прагнемо передбачати і формувати майбутнє енергетичної галузі, впроваджуючи інноваційні технології на всіх етапах реалізації стратегічних проектів. Відкриття парку - важливий крок на шляху до досягнення цілей сталого розвитку ОАЕ, таких як перехід на 75% використання енергії з альтернативних джерел до 2050 року», - сказав генеральний директор DEWA Аль Тейер.

Новий науково-дослідний центр включає ряд випробувальних лабораторій для вивчення продуктивності і надійності сонячних електростанцій.

За повідомленням DEWA, команда вчених центру вже опублікувала понад 40 наукових робіт і має один патент. Дослідження охоплюють широкий спектр сучасних технологій, таких як розумні енергомережі, аналітика даних і 3D-друк, що відкриває широкі можливості для інновацій в області підвищення енергоефективності і впровадження інфраструктурних рішень.

При будівництві в дослідному комплексі були встановлена система сонячних панелей, завдяки чому вдалося знизити його енергоспоживання на 25%.

Раніше повідомлялося, що дитяча поліклініка в Одесі переходить на сонячну енергію.