Відставка Кевіна Маккарті ускладнить підтримку України – The Economist

Прихильники України в Конгресі, які становлять явну більшість в обох палатах, наполягають на продовженні фінансуванні нашої країни

Зняття республіканця Кевіна Маккарті з посади спікера Палати представників США закінчилося так само як і розпочалося – вкрай принизливо. 3 жовтня члени нижньої палати Конгресу вперше в американській історії позбулися свого лідера. Попри підтримку 210 із 221 республіканців у Палаті представників, вісім прихильників жорсткої лінії об'єдналися з 208 демократами, щоб звільнити Маккарті. Незабаром після цього колишній спікер заявив, що не намагатиметься повернутися на цю посаду. Найближчі тижні, мабуть, будуть хаотичними, і результати цієї дисфункції Конгресу відгукнуться далеко за межами Капітолійського пагорба. Про це йдеться в статті The Economist.

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За словами журналістів, ганебне звільнення, здавалося, було на горизонті, як тільки Маккарті обійняв посаду спікера у січні. У межах угоди з непокірними республіканцями після 15 турів голосування Маккарті погодився дозволити будь-якому конгресмену зі своєї партії у будь-який час та з будь-якої причини оголосити голосування за його звільнення. Республіканець Метт Гетц протягом певного часу погрожував так званим пропозиціям про звільнення. Недавня угода Маккарті з демократами, спрямована на запобігання зупиненню роботи уряду, довела його до люті.

«Попри всі свої недоліки, Маккарті за час перебування на посаді досяг незвичних результатів. У червні йому вдалося підняти стелю державного боргу, щоб уникнути непотрібного дефолту. Потім, 30 вересня, він в останню хвилину домігся двопартійної угоди, щоб відстрочити дороге припинення роботи уряду.

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Для наступного спікера робота може виявитися ще складнішою, навіть без того багажу, який, на думку деяких членів некерованої частини Республіканської партії, ніс Маккарті.

Найближчим завданням стане фінансування уряду. Угода з запобігання зупиненню роботи дозволить уряду працювати лише до 17 листопада. Без швидких дій наступник Маккарті спостерігатиме за кілька тижнів за шатдауном. Величезний розрив між поміркованими республіканцями і прихильниками жорсткої лінії, особливо у Палаті представників, не зникне просто тому, що спікером буде нова особа», – зазначає видання.

Допомога Україні, яка не була включена в угоду про державне фінансування з метою заспокоїти прихильників жорсткої лінії серед республіканців, викликає занепокоєння у тих, хто перебуває за межами США. На пресконференції Маккарті порівняв російського диктатора Володимира Путіна з Адольфом Гітлером і сказав, що нинішній світ нагадує йому 1930-ті. Він підтвердив свою підтримку України та справедливо розкритикував президента Джо Байдена за його минулі коливання щодо озброєння країни.

Але деякі республіканці почали виступати проти подальшої допомоги. Маккарті запропонував послугу за послугу, за якою допомогу Києву схвалять, якщо демократи допоможуть провести політику щодо зміцнення кордону США з Мексикою.

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Прихильники України в Конгресі, які становлять явну більшість в обох палатах, наполягають на голосуванні, яке гарантувало б фінансування країни, яку роздирає війна, на президентських виборах у США у 2024 році. Зробити це може бути складніше, ніж уникнути шатдауну.

«Кому випаде це завдання, не очевидно. Патрік МакГенрі, республіканець, обраний Маккарті, виконуватиме обов'язки спікера та спостерігатиме за виборами заміни Маккарті. Республіканці планують провести форум кандидатів 10 жовтня та проголосувати наступного дня, повідомили члени Конгресу. Але справжнє запитання в тому, хто з учасників республіканської конференції має розумові здібності для виконання цієї роботи – і все ще досить шалений, щоб добиватися її.

Ніхто не очікує, що консенсусна постать з'явиться швидко. Стів Скаліз, республіканець у Палаті представників, посідає друге місце у рейтингу, почав зважувати свою підтримку», – зазначають журналісти.

Нагадаємо, Палата представників США звільнила свого спікера, Кевіна Маккарті, з посади. Його відставка була ініційована через домовленості з Білим домом для недопущення шатдауну в США.

До слова, Палата представників США призначила тимчасовим спікером Патріка МакГенрі після відставки Кевіна Маккарті.