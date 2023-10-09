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США готують покарання Росії за перевищення стелі цін на нафту

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США готують покарання Росії за перевищення стелі цін на нафту
Джанет Єллен заявила, що США дуже уважно стежать за виконанням встановлених правил
фото з відкритих джерел

Російська нафта продовжує дорожчати, попри встановлену стелю цін

Сполучені Штати готуються покарати Росію за перевищення стелі цін на нафту. Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, повідомляє The Wall Street Journal.

Вона зазначила, що ціни на ринку сигналізують про те, що цей механізм, можливо, більше не працює так, як спочатку очікувалося.

Єллен також заявила, що США дуже уважно стежать за виконанням встановлених правил.

«Ми хочемо переконатися, що учасники ринку усвідомлюють, що ми серйозно ставимося до цієї цінової стелі. Йдеться про дотримання чинних обмежень», – наголосила Єллен.

Очікується, що обмеження цін на нафту і його забезпечення будуть на порядку денному переговорів між Єллен і міністрами фінансів членів «Великої сімки» в Марракеші (Марокко) цього тижня.

Наприкінці вересня Bloomberg повідомляв, що російська нафта продовжує дорожчати, попри встановлену стелю цін.

Як раніше повідомлялося, експерти прогнозують, що після запровадження Саудівською Аравією та Росією обмежень на експорт нафти, на паливному ринку на європейців чекає зростання цін.  До того ж домовленості вищезгаданих держав можуть призвести до серйозної нестачі сировини та подальшого зростання інфляції.

Нагадаємо, Росія дедалі активніше приховує свої операції з експорту нафти та нафтопродуктів, щоб не дозволяти західним країнам відстежувати виконання санкцій.

У II кварталі не менше ніж 47 млн. барелів було перевантажено в море з борту на борт танкерами, які відключали транспондери, що дозволяють визначити місцезнаходження судна. Про це свідчить аналіз, проведений S&P Global. Це трохи порівняно із загальним обсягом морського експорту (у квітні-червні Росія вивозила від 7,3 до 8,3 млн барелів нафти та нафтопродуктів на добу, за даними Міжнародного енергетичного агентства), але в три рази перевищує показник I кварталу – 15 млн барелів.

Читайте також: Санкції проти Росії: чи справді стеля цін на нафту спрацювала
Теги: США Марокко санкції міністр росія нафта

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