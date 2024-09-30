Одна із країн G7 припинить використання вугілля в енергетиці

У Британії закриється вугільна електростанція

Єдина британська вугільна електростанція закривається після того, як живила країну протягом 57 років. Про це повідомляє The Guardian.

«Закриття знаменує кінець 142-річної історії використання вугільної енергії у Великобританії, яка почалася у 1882 році», – йдеться у матеріалі.

Активісти «зеленої» кампанії назвали припинення роботи електростанції великим досягненням уряду у скороченні викидів вуглецю. забезпеченні міжнародного кліматичного лідерства та забезпеченні «справедливого переходу» для персоналу британської вугільної промисловості.

«Сьогоднішнє закриття Ratcliffe знаменує кінець цілої ери, і працівники вугільної промисловості можуть по праву пишатися своєю працею, що забезпечувала живлення нашої країни протягом понад 140 років», – сказав міністр енергетики Майкл Шенкс.

У матеріалі йдеться, що Велика Британія стане першою країною G7, яка припинить використання вугілля в енергетиці.

Нагадаємо, Велика Британія сьогодні запровадила нові санкції проти п’яти кораблів та двох судноплавних організацій відповідно до режиму санкцій проти РФ. Також Великобританія обмежує майбутні плани Росії щодо сектору зрідженого природного газу.

Раніше цього року Велика Британія додала 11 нових санкцій щодо морських суден у рамках санкційного режиму. Обмеження щодо суден, включно із «Залив Амурский» і «СКФ Печора», пов'язані з перевезенням нафти або нафтопродуктів із Росії в третю країну. Імовірно, судна ходять під прапорами Панами, Габона і Островів Кука, йдеться в урядовому повідомленні.