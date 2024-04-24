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Білий дім повідомив, як розподілятиметься допомога Україні після надання $61 млрд

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Білий дім повідомив, як розподілятиметься допомога Україні після надання $61 млрд
Кірбі підтвердив, що зволікання з ухваленням пакета допомоги для України однозначно вплинуло на ситуацію на полі бою
фото: Reuters

США продовжать спілкування з українською стороною про те, якою є довгострокова стратегія Києва щодо відсічі російської агресії

Після ухвалення законопроєкту про допомогу Україні США одразу виділять пакети для задоволення негайних потреб ЗСУ, а потім працюватимуть над довгостроковою стратегією Києва у боротьбі проти агресії РФ. Про це заявив радник Білого дому Джон Кірбі.

«Путін вважає, що може тягнути час, тож маємо спробувати надолужити частину цього часу. Отже, щойно президент отримає законопроєкт на свій стіл та підпише його, ви побачите, що ми надамо ті можливості, які українській стороні найбільше потрібні зараз», – зазначив представник Білого дому.

За його словами, після цього впродовж літніх та осінніх місяців, США продовжать спілкування з українською стороною про те, якою є довгострокова стратегія Києва щодо відсічі російської агресії. На основі взаємодії будуть адаптовані наступні пакети підтримки України з метою задоволення цих потреб.

Кірбі підтвердив, що зволікання американським Конгресом з ухваленням пакета допомоги для України однозначно вплинуло на ситуацію на полі бою, а також на безпеку мирних громадян.

«Коли росіяни здійснюють масові атаки із БпЛА та ракетами, вони чудово усвідомлюють, що українці зможуть збити лише частину з них, інші пройдуть», – зазначив Джон Кірбі

Він зауважив, що в Білому домі очікують ухвалення законопроєкту з допомогою для України Сенатом США, і коли він потрапить до Білого дому, президент Байден підпише його якомога швидше.

«Я також можу вас запевнити, що дуже швидко після цього ви побачите перший пакет допомоги в галузі безпеки для України», – додав представник адміністрації США.

Нагадаємо, Сенат США підтримав скорочення процедури розгляду законопроєкту про додаткове фінансування, який містить допомогу Україні. Сенатори матимуть 30 годин для обговорення законопроєкту, після чого буде проведене остаточне голосування. Для ухвалення рішення достатньо простої більшості голосів.

Як повідомлялося, Палата представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про допомогу Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Документ ще має пройти схвалення Сенату та президента. 

Читайте також: $61 мільярд – наш! Конгрес схвалив допомогу Україні: хто насправді отримає ці гроші?
Теги: США гроші фінансування Сенат США законопроєкт

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