Чи отримає Україна €5 млрд доходів від заморожених активів Росії? Прогноз Politico

€5 млрд, які зберігає Euroclear, – це буфер, який дозволяє оплатити поточні та потенційні судові позови від Росії та інших країн

Євросоюз утримає €5 млрд доходів від заморожених активів РФ для покриття витрат на юридичні розгляди через позови компаній замість того, щоб передати їх Україні. Про це пише видання Politico із посиланням на документ.

Київ розчарований тим, що не отримає доходи від заморожених активів, отриманих у 2022 і 2023 роках. Україна наполягає на виділенні ще €5 млрд з доходів, отриманих від заморожених російських активів, які ЄС вирішив утримати від спустошеної війною країни.

Як пише Politico, міжнародний депозитарій Euroclear, в управлінні якого перебуває більша частина заморожених коштів РФ, отримав дозвіл на те, щоб залишити собі частину доходів, отриманих від інвестування цих коштів у 2022 та 2023 роках. Вони є буфером, що дозволяє оплачувати поточні та потенційні позови з боку Росії та інших країн, зазначає видання.

«Доходи від заморожених активів РФ за 2022 та 2023 рік відокремлені від «звичайних» доходів. Ми не розподіляємо ці доходи між акціонерами та зберігаємо їх до отримання подальших вказівок», – пояснили Politico у депозитарії.

Вказана сума «призначена для покриття витрат, ризиків та збитків, завданих депозитарієм» у зв'язку з війною в Україні, йдеться у документі Єврокомісії, витяги з якого наводить газета. Крім того, у ньому наголошується, що Euroclear може безстроково утримувати 3% доходів «для забезпечення ефективності своєї роботи». Що стосується майбутніх доходів, то депозитарій може використовувати як додаткову гарантію 10% отриманої суми. Якщо ж потенційні ризики не реалізуються, вони віддадуть ці 10% ЄС, але 5 млрд євроEuroclear все одно залишить за собою, зазначив неназваний європейський чиновник у коментарі виданню.

Як зазначає Politico, станом на лютий 2024 року російські компанії подали 94 позови проти Euroclear із вимогою повернути заблоковані кошти.

В Україні критикують рішення ЄС залишити частину доходів, а не передавати їх Києву, зазначає газета. «Я ніколи не чув, що €5 млрд – це буфер Euroclear. Це занадто велика сума для того, щоб виступати як подушка безпеки за будь-якого можливого ризику», – сказав міністр юстиції України Денис Малюська Politico.

Як повідомлялося, Єврокомісія та верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель пропонують направити 90% доходів від заморожених російських активів Києву та ще 10% передати до бюджету ЄС для фінансування оборонної промисловості України. Це вже третій із запропонованих способів розпорядитися поки не отриманими грошима. Раніше Єврокомісія пропонувала використати ці кошти для фінансування програми бюджетної допомоги Києву у розмірі €50 млрд до 2027 року.

Ще раніше уряд Бельгії, в юрисдикції якого майданчик Euroclear, де заморожено близько €190 млрд РФ, пообіцяв безпосередньо передати Україні кошти, отримані за рахунок оподаткування тих же доходів від активів, які Єврокомісія намагається вилучити цілком.

Нагадаємо, Євросоюз підготував законодавство, за яким може вже в липні почати перераховувати Україні прибуток від заморожених у європейських країнах активів Росії, проте в самому ЄС досі немає єдності щодо того, як їх використовувати.

Раніше канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що Відень виступає проти ідеї використання прибутків від заморожених активів Росії на фінансування зброї для України. Про це він сказав у спілкуванні зі ЗМІ перед самітом лідерів ЄС, коментуючи пропозицію Єврокомісії передавати прибутки від заморожених у ЄС російських активів на зброю для України. Негаммер сказав, що Відень підтримує ідею використання цих коштів на відбудову України, але проти того, щоб їх використали на фінансування військової допомоги.