Головна Світ Політика
search button user button menu button

Чи отримає Україна €5 млрд доходів від заморожених активів Росії? Прогноз Politico

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Чи отримає Україна €5 млрд доходів від заморожених активів Росії? Прогноз Politico
Суперечки навколо передачі грошей із заморожених активів Росії продовжуються
Колаж 24 каналу

€5 млрд, які зберігає Euroclear, – це буфер, який дозволяє оплатити поточні та потенційні судові позови від Росії та інших країн

Євросоюз утримає €5 млрд доходів від заморожених активів РФ для покриття витрат на юридичні розгляди через позови компаній замість того, щоб передати їх Україні. Про це пише видання Politico із посиланням на документ.

Київ розчарований тим, що не отримає доходи від заморожених активів, отриманих у 2022 і 2023 роках. Україна наполягає на виділенні ще €5 млрд з доходів, отриманих від заморожених російських активів, які ЄС вирішив утримати від спустошеної війною країни.

Як пише Politico, міжнародний депозитарій Euroclear, в управлінні якого перебуває більша частина заморожених коштів РФ, отримав дозвіл на те, щоб залишити собі частину доходів, отриманих від інвестування цих коштів у 2022 та 2023 роках. Вони є буфером, що дозволяє оплачувати поточні та потенційні позови з боку Росії та інших країн, зазначає видання.

«Доходи від заморожених активів РФ за 2022 та 2023 рік відокремлені від «звичайних» доходів. Ми не розподіляємо ці доходи між акціонерами та зберігаємо їх до отримання подальших вказівок», – пояснили Politico у депозитарії.

Вказана сума «призначена для покриття витрат, ризиків та збитків, завданих депозитарієм» у зв'язку з війною в Україні, йдеться у документі Єврокомісії, витяги з якого наводить газета. Крім того, у ньому наголошується, що Euroclear може безстроково утримувати 3% доходів «для забезпечення ефективності своєї роботи». Що стосується майбутніх доходів, то депозитарій може використовувати як додаткову гарантію 10% отриманої суми. Якщо ж потенційні ризики не реалізуються, вони віддадуть ці 10% ЄС, але 5 млрд євроEuroclear все одно залишить за собою, зазначив неназваний європейський чиновник у коментарі виданню.

Як зазначає Politico, станом на лютий 2024 року російські компанії подали 94 позови проти Euroclear із вимогою повернути заблоковані кошти.

В Україні критикують рішення ЄС залишити частину доходів, а не передавати їх Києву, зазначає газета. «Я ніколи не чув, що €5 млрд – це буфер Euroclear. Це занадто велика сума для того, щоб виступати як подушка безпеки за будь-якого можливого ризику», – сказав міністр юстиції України Денис Малюська Politico.

Як повідомлялося, Єврокомісія та верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель пропонують направити 90% доходів від заморожених російських активів Києву та ще 10% передати до бюджету ЄС для фінансування оборонної промисловості України. Це вже третій із запропонованих способів розпорядитися поки не отриманими грошима. Раніше Єврокомісія пропонувала використати ці кошти для фінансування програми бюджетної допомоги Києву у розмірі €50 млрд до 2027 року.

Ще раніше уряд Бельгії, в юрисдикції якого майданчик Euroclear, де заморожено близько €190 млрд РФ, пообіцяв безпосередньо передати Україні кошти, отримані за рахунок оподаткування тих же доходів від активів, які Єврокомісія намагається вилучити цілком.

Нагадаємо, Євросоюз підготував законодавство, за яким може вже в липні почати перераховувати Україні прибуток від заморожених у європейських країнах активів Росії, проте в самому ЄС досі немає єдності щодо того, як їх використовувати.

Раніше канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що Відень виступає проти ідеї використання прибутків від заморожених активів Росії на фінансування зброї для України. Про це він сказав у спілкуванні зі ЗМІ перед самітом лідерів ЄС, коментуючи пропозицію Єврокомісії передавати прибутки від заморожених у ЄС російських активів на зброю для України. Негаммер сказав, що Відень підтримує ідею використання цих коштів на відбудову України, але проти того, щоб їх використали на фінансування військової допомоги

Читайте також: Стало відомо, коли Євросоюз розгляне передачу заморожених активів РФ
Теги: міністр Боррель Єврокомісія росія гроші Україна фінансування чиновник Денис Малюська санкції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Латвія може замінувати кордон з Росією та Білоруссю
Латвія може замінувати кордон з Росією та Білоруссю
1 березня, 01:50
Перший президентський матч-реванш у США вперше з 1956 року. Джо Байден і Дональд Трамп знову зустрінуться на президентських виборах
Війна в Україні. Який у вас план, містере Трамп? Геополітика
12 березня, 13:45
Заступник директора Департаменту інформації МЗС КНР Мао Нін закликає всіх сторін досягти консенсусу
Китай відреагував на заяву Макрона щодо можливого відправлення військ до України
28 лютого, 13:26
Учора на запит Польщі Україна надавала аварійну допомогу польській енергосистемі сумарною величиною 1540 МВт*год
Україна надала екстрену допомогу Польщі: деталі
2 березня, 13:07
За словами Грозєва, була частина завербованих політиків, якими керував Віктор Медведчук
Христо Грозєв розповів про агентів ФСБ серед українських політиків
2 березня, 14:58
На початку тижня документ ухвалила Палата представників Конгресу США
Сенат США схвалив законопроєкт про фінансування уряду
9 березня, 03:50
Організація посприяла у протезуванні не одному захиснику України і продовжує допомагати
ГО «Фундація Течія» Олега Крота забезпечила військового протезами втрачених кінцівок Волонтерська ініціатива
22 березня, 10:00
РФ продовжує використовувати саме залізницю як основний елемент логістики постачання своїх сил
Залізниця, яку будує ворог до Криму, – значуща ціль для українських сил – ГУР
22 березня, 04:20
Підсанкційний олігарх та екснардеп Вадим Новинський висловився про теракт в Росії
Користувачів соцмереж обурив екснардеп Новинський: співчуває росіянам, критикує українців
24 березня, 12:22

Політика

Чи отримає Україна €5 млрд доходів від заморожених активів Росії? Прогноз Politico
Чи отримає Україна €5 млрд доходів від заморожених активів Росії? Прогноз Politico
У Кракові за загадкових обставин зник небезпечний радіоактивий пристрій
У Кракові за загадкових обставин зник небезпечний радіоактивий пристрій
Сійярто розповів, чому Угорщина й досі видає росіянам візи
Сійярто розповів, чому Угорщина й досі видає росіянам візи
У Європолі стався масштабний витік конфіденційних даних – Politico
У Європолі стався масштабний витік конфіденційних даних – Politico
Теракт у «Крокус Сіті Хол» показав три слабкі місця Путіна – The Times
Теракт у «Крокус Сіті Хол» показав три слабкі місця Путіна – The Times
Війна в Україні. Британський експерт назвав головну помилку адміністрації Байдена
Війна в Україні. Британський експерт назвав головну помилку адміністрації Байдена

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Один із стовпів пропаганди Московської церкви в Україні утік до Італії
19K
Поляки скуповують квартири в Іспанії, щоб було куди тікати в разі війни
14K
Фільм Алана Бадоєва не допустили до Національній Кінопремії. Режисер гостро відповів організаторам
12K
Зеленський розповів, яка доля чекатиме на Данілова
12K
В Україні змінилися правила оформлення спадщини: що потрібно знати
7811
Глава Херсонщини Олександр Прокудін: На лівому березі Дніпра серед зниклих можуть бути десятки тисяч людей

Новини

Україна вийшла на Євро-2024 з футболу, вибухи в Білгороді: головне за ніч
Сьогодні, 06:31
Подекуди туман, без опадів: прогноз погоди на 27 березня
Сьогодні, 04:50
День театру. Які свята відзначаємо 27 березня
Сьогодні, 00:19
Пожежа на електростанції у РФ, арешт підозрюваних у теракті в «Крокусі»: головне за ніч
25 березня, 06:31
Дощі, подекуди туман: прогноз погоди на 25 березня
25 березня, 05:20
День Служби безпеки України. Які свята відзначаємо 25 березня
25 березня, 00:50

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua