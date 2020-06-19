В Албанії вперше побудують плавучий сонячний електропарк

В Албанії вперше побудують плавучий сонячний електропаркнова енергія
В Албанії будують перший плавучий сонячний електропарк
Фото: Ocean Sun
Перша фаза СЕС потужністю 500 кВт буде завершена до кінця цього року
В албанському регіоні Ельбасан норвезька компанія Statkraft будує плаваючий масив сонячних електростанцій потужністю 2 МВт.
Про це пише PV-magazine.
Сонячна електростанція будується на водосховищі, пов'язаному з гідроелектростанцією потужністю 72 МВт.
Норвезький постачальних Ocean Sun погодився поставити обладнання для електростанції на 2 мільйони євро.
Перша фаза СЕС потужністю 500 кВт буде завершена до кінця цього року, а другий етап будівництва станції потужністю 1,5 МВт буде завершений у 2021 році.
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