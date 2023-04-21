Засідання «Рамштайн-11»: Резніков поспілкувався з Остіном перед зустріччю Контактної групи

Сьогодні на авіабазі «Рамштайн» проходить засіданням Контактної групи з оборони України

Міністр оборони України Олексій Резніков та глава Пентагону Ллойд Остін сьогодні, 21 квітня, зустрілися перед засіданням Контактної групи, яке проходить на авіабазі «Рамштайн». Про це глава Пентагону повідомив у Twitter.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Завжди приємно спілкуватися з моїм хорошим другом і українським колегою Олексієм Резніковим. Протягом минулого року члени Контактної групи з питань оборони України надали величезні можливості Україні. Ми підтримуватимемо її стільки, скільки потрібно», – написав Остін.

It’s always a pleasure to speak with my good friend & 🇺🇦 counterpart @oleksiireznikov. Over the past year, members of the Ukraine Defense Contact Group have provided tremendous capabilities to Ukraine. We will support them for as long as it takes. pic.twitter.com/SlEbwehOr3 Будь ласка, читайте текст після реклами April 21, 2023

Резніков заявив, що Україна відчуває підтримку партнерів. «Ramstein починається. Сьогодні виповнюється рік цьому формату. На порядку денному – аналіз зробленого, наша стратегія на 2023 рік, поточні потреби Збройних Сил, розподіл програм допомоги всім підрозділам Збройних сил України. Ми відчуваємо підтримку наших партнерів і продовжуємо прагнути до перемоги», – написав Резніков.

Як повідомлялося, на 11 зустрічі контактної групи з оборони у форматі «Рамштайн» Україна закликатиме до термінових поставок ракет до зенітно-ракетних комплексів (ППО), побоюючись, що гостра їх нестача може дозволити Росії розпочати масовані бомбардування.

Читайте також: «Рамштайн-11». Банкова назвала головні питання