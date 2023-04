Засідання «Рамштайн-11»: Резніков поспілкувався з Остіном перед зустріччю Контактної групи

Міністр оборони України Олексій Резніков та глава Пентагону Ллойд Остін сьогодні, 21 квітня, зустрілися перед засіданням Контактної групи, яке проходить на авіабазі «Рамштайн». Про це глава Пентагону повідомив у Twitter.

«Завжди приємно спілкуватися з моїм хорошим другом і українським колегою Олексієм Резніковим. Протягом минулого року члени Контактної групи з питань оборони України надали величезні можливості Україні. Ми підтримуватимемо її стільки, скільки потрібно», – написав Остін.

It’s always a pleasure to speak with my good friend & 🇺🇦 counterpart @oleksiireznikov. Over the past year, members of the Ukraine Defense Contact Group have provided tremendous capabilities to Ukraine. We will support them for as long as it takes. pic.twitter.com/SlEbwehOr3