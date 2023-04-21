Головна Світ Політика
search button user button menu button

Засідання «Рамштайн-11»: Резніков поспілкувався з Остіном перед зустріччю Контактної групи

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Засідання «Рамштайн-11»: Резніков поспілкувався з Остіном перед зустріччю Контактної групи

Сьогодні на авіабазі «Рамштайн» проходить засіданням Контактної групи з оборони України

Міністр оборони України Олексій Резніков та глава Пентагону Ллойд Остін сьогодні, 21 квітня, зустрілися перед засіданням Контактної групи, яке проходить на авіабазі «Рамштайн». Про це глава Пентагону повідомив у Twitter.

«Завжди приємно спілкуватися з моїм хорошим другом і українським колегою Олексієм Резніковим. Протягом минулого року члени Контактної групи з питань оборони України надали величезні можливості Україні. Ми підтримуватимемо її стільки, скільки потрібно», – написав Остін.

Резніков заявив, що Україна відчуває підтримку партнерів. «Ramstein починається. Сьогодні виповнюється рік цьому формату. На порядку денному – аналіз зробленого, наша стратегія на 2023 рік, поточні потреби Збройних Сил, розподіл програм допомоги всім підрозділам Збройних сил України. Ми відчуваємо підтримку наших партнерів і продовжуємо прагнути до перемоги», – написав Резніков.

Засідання «Рамштайн-11»: Резніков поспілкувався з Остіном перед зустріччю Контактної групи фото 1

Як повідомлялося, на  11 зустрічі контактної групи з оборони у форматі «Рамштайн» Україна закликатиме до термінових поставок ракет до зенітно-ракетних комплексів (ППО), побоюючись, що гостра їх нестача може дозволити Росії розпочати масовані бомбардування.

Читайте також: «Рамштайн-11». Банкова назвала головні питання

Теги: Олексій Резніков Україна бомбардування

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Альтернативна енергетика може стати запорукою майбутнього успіху України
Експорт «зеленої» енергії після війни може приносити Україні 2-3 млрд євро щороку – інвестор
22 березня, 11:33
На Волині жінка намагалася продати немовля за $30 тис. (фото)
На Волині жінка намагалася продати немовля за $30 тис. (фото)
24 березня, 12:30
У Києві та низці областей лунала повітряна тривога
У Києві та низці областей лунала повітряна тривога
24 березня, 00:01
Резніков показав бойові подарунки для десантників ЗСУ
Резніков показав бойові подарунки для десантників ЗСУ
27 березня, 19:54
Медведєв пригрозив миротворцям НАТО
Медведєв пригрозив миротворцям НАТО
31 березня, 19:05
У Великодню неділю, 16 квітня в деяких областях України очікується невеликий, місцями, помірний дощ
Помірний дощ та хмарно з проясненнями: прогноз погоди в Україні на 16 квітня
16 квiтня, 05:29
Падіння ВВП оцінюється у 29,2%
Обвал ВВП України у 2022 році: названо цифру
11 квiтня, 02:15
Таке обмеження в країні діяттиме до 30 червня 2023-го року
Угорщина призупиняє імпорт сільгосппродукції з України: деталі
16 квiтня, 02:16
Унаслідок бомбардування росіян троє мирних мешканці загинули
Снаряд влучив у будинок із людьми: росіяни завдали авіаудару по Луганщині, є загиблі
18 квiтня, 09:36

Політика

Зеленський прийняв запрошення на саміт НАТО – Столтенберг
Зеленський прийняв запрошення на саміт НАТО – Столтенберг
Засідання «Рамштайн-11»: Резніков поспілкувався з Остіном перед зустріччю Контактної групи
Засідання «Рамштайн-11»: Резніков поспілкувався з Остіном перед зустріччю Контактної групи
Статус ядерної держави: КНДР зробила заяву
Статус ядерної держави: КНДР зробила заяву
Вибори у США: стало відомо, коли Байден оголосить про переобрання на другий термін
Вибори у США: стало відомо, коли Байден оголосить про переобрання на другий термін
Міністр оборони Німеччини припустив, як Україна може виграти війну
Міністр оборони Німеччини припустив, як Україна може виграти війну
G7 може повністю змінити існуючий режим санкцій проти Росії: деталі
G7 може повністю змінити існуючий режим санкцій проти Росії: деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
88K
Путін визнав: заможні українці першими втікають від «русского міра» (відео)
84K
Зіткнулись на глибині: іранський підводний човен змусив спливти американський
29K
Атака дронів: влада назвала кількість збитих під Києвом «Шахедів»
19K
Викрадення Ірини Білик
12K
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8332
Затримання палкої захисниці УПЦ МП Кохановської: з’явилося відео

Новини

Запеклі бої за Бахмут і висока загроза ракетних ударів: дані Генштабу
Сьогодні, 06:40
День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 62
19 квiтня, 08:26
Важкі бої за Бахмут і Мар’їнку та десять збитих дронів: свіжі воєнні дані
19 квiтня, 06:37
В Одесі та області пролунали вибухи. ППО знешкодило безпілотники – ЗМІ
19 квiтня, 03:02
У Брянській області дрон атакував військомат (відео)
19 квiтня, 01:25
Сили ППО знешкодили сім російських дронів у районі Запоріжжя та Дніпра
19 квiтня, 01:12

Прес-релізи

У Київському Театрі Драматургів відбудеться прем’єра вистави «Невишневий сад»
У Київському Театрі Драматургів відбудеться прем’єра вистави «Невишневий сад»
20 квiтня, 15:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту