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Уряд Німеччини розробив план дій на випадок війни

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Уряд Німеччини розробив план дій на випадок війни
У разі війни у Німеччині повертається обов'язкова служба для призовників
Фото flickr.com

У документі прописано заходи, які мають бути вжиті під час військового конфлікту

Уряд Німеччини розробив план дійна випадок війни. Він передбачає можливу евакуацію населення, обов'язкову службу для призовників і багато іншого. Про це повідомляє Bild.

Як зазначається видання, німецький уряд представив новий військовий план під назвою «Рамкова директива щодо загальної оборони». У документі прописано заходи, які мають бути вжиті під час військового конфлікту.

План передбачає, що в разі війни повертається обов'язкова служба для призовників. Це означає, що громадяни можуть бути призвані в армію в будь-який час. Також, згідно з планом, війська НАТО мають бути перекинуті через усю країну на східний фланг, де також перебуватимуть сили Бундесверу. Крім цього, влада може зобов'язати компанії виробляти товари тільки для потреб оборони.

«Влада може віддати наказ про термінову евакуацію з деяких районів країни. При цьому заборонено розділяти сім'ї», – йдеться у статті.

Також підвальні приміщення, підземні автостоянки і станції метро мають використовуватися як тимчасові бункери для населення.

Bild пише, що в разі війни Німеччині загрожує криза поставок: наприклад, овочів і фруктів. Тому міністерство продовольства може унормувати розподіл їжі. Уряд зберігатиме пшеницю, жито та овес у секретних місцях. Існує також надзвичайний резерв, а саме рис або бобові для забезпечення населення, особливо в міських центрах, одним гарячим обідом на день.

Також повідомляється, що поки Німеччина захищається, Бундестаг не повинен розпускатися. Лікарні мають бути готові до раптового напливу великої кількості пацієнтів протягом тривалого періоду часу.

Служба зайнятості може зобов'язати громадян віком 18 років і старше працювати на певних роботах: наприклад, у сфері догляду за хворими, на пошті, в пекарнях.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Росія, яка порушила міжнародне право в Україні, також загрожує незалежності Молдови, Грузії та країнам НАТО.  За його словами, це атака на свободу та міжнародний порядок і диктатор Володимир Путін не визнає цілісність суверенних держав, а також ігнорує міжнародно визнані кордони.

Пісторіус  зауважив, що Росія давно перейшла на військову економіку і продовжує озброюватися, а країнам Заходу не варто вірити, що Путін зупиниться біля кордонів України.

Теги: росія Німеччина війна

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