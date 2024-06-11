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У Берліні розпочинається Конференція з відновлення України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Берліні розпочинається Конференція з відновлення України
Це вже третя подібна конференція за час повномасштабної Росії проти України. Попередні пройшли в Лугано (Швейцарія) і Лондоні
фото: gov.uk

На полях конференції планується підписана низки документів

Сьогодні, 11 червня у Берліні стартує Конференція з відновлення України – Ukraine Recovery Conference. У ній братиме участь президент України Володимир Зеленський та канцлер ФРН Олаф Шольц.
Участь у дводенному заході беруть понад 2 тис. політиків, дипломатів, представників бізнесу, муніципалітетів, громадянського суспільства з різних країн тощо.

Саме на залученні громадянського суспільства та ролі зв’язків між містами, громадами, муніципалітетами зробила акцент приймаюча сторона, Німеччина. Отже, на конференцію прибули мери низки міст України, в тому числі зі сходу нашої держави. Спектр питань, які будуть обговорені на численних панелях є широким і охоплює такі сфери як енергетика, людський капітал, ментальне здоров'я, культурна спадщина та багато інших.

На полях конференції планується підписати кілька документів.

Президент України окрім участі в роботі власне конференції, проведе окремі зустрічі зі своїм німецьким візаві Франком-Вальтером Штайнмаєром, президенткою Бундестагу Бербель Бас і главою уряду ФРН Олафом Шольцом. Український лідер також виступить у німецькому парламенті та відвідає базу Бундесверу, де проходять навчання воїни ЗСУ.

Це вже третя подібна конференція за час повномасштабної Росії проти України. Попередні пройшли в Лугано (Швейцарія) і Лондоні. URC 2025 планується провести в Італії.

Як повідомлялося, у ніч на 11 червня президент України прибув до Німеччини для участі в Конференції з відновлення України та переговорів із Федеральним канцлером Олафом Шольцом. З ним президент України говоритиме про подальшу оборонну підтримку, розбудову української системи ППО, спільне виробництво озброєнь. Також вони скоординують позиції напередодні Саміту миру, саміту Європейської ради та саміту НАТО.

Нагадаємо, президент Зеленський затвердив склад делегації на Конференцію з відновлення у Берліні.

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Теги: Німеччина Володимир Зеленський Олаф Шольц

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