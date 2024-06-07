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Місія НАТО в Україні: Німеччина застерігає, що Кремль може використати назву для пропаганди

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Місія НАТО в Україні: Німеччина застерігає, що Кремль може використати назву для пропаганди
Німеччина застерегла НАТО через програму для України
фото: spiegel.de

Уряд Німеччини роздратував партнерів по НАТО у планах щодо України

Уряд Німеччини висловлює невдоволення назвою програми підтримки НАТО для України. Берлін своїми діями «роздратував» союзників. Про це пише Spiegel.

Як зазначають видання,  НАТО хоче назвати програму NATO Mission Ukraine. Але Німеччині не подобається слово «місія». Тому німецький уряд вважає, що назву «Місія НАТО в Україні» (НГУ) можна помилково зрозуміти так, ніби альянс хоче відправити солдатів в Україну. Тому вона побоюється, що це може бути використано Росією для пропаганди проти альянсу.

ЗМІ зазначають, що для більшості союзників аргументи Німеччини виглядають абсолютно незрозумілими та «непотрібним озиранням на Росію».

Берлін пропонує назвати програму Pledge Assistance Coordination and Training (PACT). Дослівно це описує суть програми НАТО - координація військової допомоги Україні. Інші союзники не підтримали цю ідею.

Раніше міністр оборони Німеччини назвав країни, яким загрожує РФ. За словами Бориса Пісторіуса Росія, яка порушила міжнародне право в Україні, також загрожує незалежності Молдови, Грузії та країнам НАТО. За його словами, це атака на свободу та міжнародний порядок і диктатор Володимир Путін не визнає цілісність суверенних держав, а також ігнорує міжнародно визнані кордони.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна має бути готова до війни з Росією до 2029 року. 

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Теги: росія Німеччина НАТО пропаганда

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