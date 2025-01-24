Чому бізнес не підключає нові зелені електростанції до енергосистеми? Експерт назвав причину

Без підключення до мереж минулого року бізнес ввів в експлуатацію більше 500 МВт, – розповів Прокіп

Бізнес може зменшити дефіцит потужності енергосистеми, якщо буде вирішена проблема боргів на енергоринку – Прокіп

Українські компанії побудували сотні мегават потужностей розподіленої генерації для власних потреб і не квапляться підключати такі станції до енергосистеми через невирішену проблему боргів на ринку електроенергії. Про це повідомив Андріан Прокіп, експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього.

«Проблемою та перепоною для дохідної роботи залишаються борги на ринку, зокрема на балансуючому. Складається ситуація, коли продавши електроенергію, можна чекати рів-півтора на отримання коштів. І така ситуація, звісно ж, не стимулює «входити у ринок» навіть тим, хто вже збудував власну генерацію», – сказав Прокіп.

За його словами, в Україні чітко простежується тенденція, як комерційні споживачі електроенергії будують генерацію для самозабезпечення і без підключення до мережі – виключно для власних потреб.

«Без підключення до мереж минулого року бізнес ввів в експлуатацію більше 500 МВт», – розповів Прокіп.

На думку експерта, представники бізнесу можуть не розуміти особливостей підключення до мережі та роботи у ринку, щоб торгувати електроенергією, заробляти і швидше повертати інвестовані в енергогенерацію кошти.

«Проте, очевидним є те, що у разі очікуваних доходів від такої діяльності, бізнес швидко б долав цей барʼєр відсутності знань та досвіду», – зазначив Прокіп.

Він розповів, що за 2024 рік заборгованість на балансуючому ринку перед НЕК «Укренерго» зросла на 12,7% та досягла позначки у 34,5 млрд грн. Своєю чергою, борг «Укренерго» перед постачальниками послуг з балансування склав 13,6 млрд грн.

«Потрібні проактивні заходи – системна політика, яка змогла б збалансувати ринок і поступово позбавити його боргів. Це ключова передумова появи нової генерації, вкрай необхідної в умовах, коли ворог регулярної руйнує енергосистему. Адміністративні методи та бюрократичні накази будувати нову генерацію не спрацюють», – резюмував експерт.

Як повідомлялося раніше, на думку експертів, уряд, парламент та Нацкомісія з питань енергетики мають врятувати енергетику від паралічу через наявні багатомільярдні борги, які постійно збільшуються.