Як негода та атаки РФ позначилися на енергосистемі: дані Міненерго

Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній

Через складні погодні умови без електропостачання залишаються понад 178 населених пунктів у Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Хмельницькій, Миколаївській та Одеській областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.

Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній у цілодобовому режимі.

Зокрема, внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок є знеструмлені споживачі на Донеччині, Дніпропетровщині, Черкащині, та Одещині. Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочаті скрізь, де це дозволяють безпекові умови.

До того ж у більшості регіонів країні вимушено діють погодинні відключення світла, а для підприємств – графіки обмеження потужності. Також в окремих регіонах застосовані аварійні відключення. Повернення до прогнозованих погодинних графіків відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Нагадаємо, до столиці надійшла перша партія гуманітарної допомоги від Словаччини: 16 генераторів різної потужності та дві потужні зарядні станції. За словами Кличка, загальна вартість переданого обладнання становить 166 тис. євро. Серед отриманого – три найпотужніші установки (на 225 кВт, 100 кВт та 63 кВт), які міська влада передасть школам у різних районах Києва для забезпечення безперебійного навчання.

Як повідомлялося, держава посилить контроль за відключеннями світла. Глава Міненерго Денис Шмигаль наголосив, що дав доручення Держенергонагляду здійснити відповідні перевірки, аби забезпечити рівні умови для всіх споживачів.

До слова, Дарницька ТЕЦ у Києві тимчасово зупинила роботу через серйозні руйнування, яких зазнала внаслідок масштабного обстрілу Росією енергетичної інфраструктури України в ніч на вівторок, 3 лютого.