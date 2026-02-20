Головна Гроші Економіка
«Укрзалізниця» переходить до моделі PSO: уряд виділив бюджетне фінансування для пасажирських перевезень

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
«Укрзалізниця» хотіла підняти тарифів на вантажні перевезення на 40%, щоб покрити збитки від пасажирки, але у Мінекономіки виступили проти
фото: glavcom.ua

Пасажирські перевезення «Укрзалізниці» будуть частково компенсувати з держбюджету: уряд розробив механізм

Кабінет міністрів ухвалив рішення про запуск експериментального механізму державного замовлення на внутрішні пасажирські перевезення далекого сполучення. Йдеться про поступовий перехід до європейської моделі PSO (Public Service Obligation) – коли держава на системній основі компенсує перевізнику різницю між реальною собівартістю перевезень і чинними соціально доступними тарифами. 

Нова модель запроваджує прогнозовані правила фінансування пасажирських перевезень, зменшує фінансове навантаження на «Укрзалізницю», та дозволить поступово відмовитися від перехресного субсидіювання між видами діяльності залізничного транспорту – адже щороку фінансування пасажирського сегмента здійснювалося за рахунок вантажних перевезень.

«Експериментальний механізм – це крок до повноцінної інтеграції української системи фінансування пасажирських перевезень у європейську модель PSO, яка широко застосовується в країнах ЄС», – зазначили в відомстві.

«Ми розробили механізм, який наближає українську систему до європейської моделі замовлення соціально важливих транспортних послуг», – зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

На 2026 рік обсяг державного замовлення на пасажирські перевезення встановлено на рівні 16 млрд грн. Ці кошти покриють основні маршрути далекого сполучення, щоб країна залишалася з’єднаною. Держава не лише замовлятиме послуги, а й контролюватиме їх виконання.

До перевірки коректності витрат із самого початку буде залучена Державна аудиторська служба України (ДАСУ) – щоб кожна бюджетна гривня використовувалася ефективно. Кошти перераховуватимуться щоквартально шляхом авансування. Також буде профінансовано перевезення, виконані у січні-лютому 2026 року.

Раніше народні депутати закликали уряд виділити «Укрзалізниці» 26 мільярдів гривень – саме такої суми не вистачає компанії, щоб здійснювати пасажирські перевезення та утримувати фінансову стабільність. За словами заступника голови транспортного комітету Олексія Мовчана, залізниця виконує критично важливі соціальні функції, тому її збитки через війну та падіння вантажопотоків повинна компенсувати держава. Втім, уряд поки виділив лише 16 млрд грн.

Як відомо, раніше «Укрзалізниця» намагалася ініціювати підвищення тарифів на вантажні перевезення на 40%, щоб покрити збитки від пасажирки, які сягнули вже 22 млрд грн. Але у Мінекономіки виступили проти: там заявили, що перш ніж підвищувати тарифи на вантажні перевезення, Укрзалізниця має оновити тарифний збірник, який не переглядався з 2009 року. «Просто загальне підвищення тарифів не дасть ефекту. Частина вантажів піде на дороги або просто зникне через зупинку підприємств», – заявив міністр економіки.

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
