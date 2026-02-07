Головна Країна Події в Україні
Зеленський анонсував важливе рішення щодо мобільних вогневих груп

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Зеленський анонсував важливе рішення щодо мобільних вогневих груп
Повітряні сили ЗСУ повинні забезпечити додаткове посилення компоненту мобільних вогневих груп, вважає президент
фото: Офіс президента

Зеленський заявив про необхідність додаткового посилення мобільних вогневих груп

Президент України Володимир Зеленський після останньої повітряної атаки Росії на енергетичні об’єкти провів, за його словами, «доволі жорстку розмову» стосовно одного з компонентів української ППО – роботи мобільних вогневих груп. Про це повідомляє «Главком».

«Найближчими днями керівники областей, Повітряні сили ЗСУ і Міністерство оборони України повинні забезпечити додаткове посилення компоненту мобільних вогневих груп у загальній системі захисту визначених областей», – наголосив український президент.

Володимир Зеленський додав, що українські дипломати повинні «прискоритись у роботі з партнерами щодо пакетів підтримки нашої ППО та енергетичної стійкості».

Нагадаємо, у ніч проти 7 лютого Росія здійснила масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України, завдавши серйозних пошкоджень об’єктам генерації та мережам, що на тлі різкого похолодання може призвести до гуманітарної кризи. Росіяни застосували більш ніж 400 дронів, і значна частина – «шахеди». Також майже 40 ракет різних типів. Є, на жаль, значні ушкодження обʼєктів енергетики, і це вплинуло на енергетичну ситуацію фактично в усій країні: значні відключення.

Раніше повідомлялося, що внаслідок масованого комбінованого обстрілу 7 лютого у місті Бурштин на Прикарпатті зникло водо- і теплопостачання. Бурштинська ТЕС, яку вночі атакували росіяни, зазнала серйозних пошкоджень та наразі не працює.

