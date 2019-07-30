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    «Колишній начальник ППО» Цемах буде свідком у голландському суді у справі МН17

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    <span>Колишній бойовик Володимир Цемах</span> - «Колишній начальник ППО» Цемах буде свідком у голландському суді у справі МН17
    Колишній бойовик Володимир Цемах

    У вівторок, 30 липня, суд має намір розглянути апеляцію на арешт Цемаху

    «Колишній начальник ППО» Слов'янської бригади «ДНР» Володимир Цемах і ексначальник штабу Міноборони «ДНР» Дмитро Купріян будуть свідчити по відеозв'язку для голландського суду в справі про катастрофу літака Malaysia Airlines.

    Про це журналістам повідомив прокурор Олег Пересада в Київському апеляційному суді, передають Українські Новини.

    У вівторок, 30 липня, суд має намір розглянути апеляцію на арешт Цемаху.

    Прокурор підтвердив, що «ексначальник ППО» буде свідком у голландському суді.

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    За словами прокурора, процедура надання свідчень визначена в міждержавній угоді між Україною і Нідерландами.

    «Це буде по відеозв'язку. Так прописано в цій угоді», - заявив Пересада.

    Він повідомив, що «ексначштабу» бойовиків Купріян, який вкрав автотрейлер для перевезення «Бука», недавно вийшов з в'язниці.

    За словами прокурора, Купріян також буде свідком у процесі про збиття літака, а не обвинуваченим.

    Де зараз знаходиться Купріян, прокурор відповідати відмовився.

    Зазначимо, 17 липня минуло 5 років з дня, коли російські терористи збили над Донбасом пасажирський лайнер рейсу МН17, під час чого загинули 298 людей, 80 з яких - діти.

    У справі збитого малайзійського літака «Боїнг-777» рейсу MH17 СБУ під керівництвом Генпрокуратури склала повідомлення про підозру чотирьом особам - трьом громадянам Росії і одному українцю.

    Нагадаємо, Міжнародна слідча група (JIT) назвала імена перших підозрюваних в причетності до збиття літака рейсу МН17 в 2014 році.

    Команда розслідувачів Bellingcat опублікувала нову доповідь, яка містить імена реальних бойовиків, які виявилися фігурантами прослуховувань СБУ та були причетними до транспортування російського «Бука» і збиття MH17.

    СБУ оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи за фактом збиття літака «Боїнг 777» рейсу MH-17.

    Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України у кінці червня провела спецоперацію на території так званої «ДНР» і затримали колишнього командира ППО бойовиків в місті Сніжне Володимира Цемаха. Він був переправлений через лінію розмежування на підконтрольну Україні територію.

    В доповіді на сайті дослідницької групи Bellingcat зазначається, що Цемах може бути причетний до аварії пасажирського Boeing рейсу MH17  та був свідком цих подій.

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