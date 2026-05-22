У Конго місцеві жителі спалили центр лікування Еболи після суперечки про поховання тіла

Через суворі правила безпеки, зокрема щодо поховання померлих, часто виникають конфлікти з місцевими традиціями

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Група молодих людей намагалася забрати тіло свого знайомого для проведення похорону вдома

У Рвампарі на сході Демократичної Республіки Конго місцеві жителі підпалили центр лікування хворих на Еболу. Це сталося після того, як їм не дозволили забрати тіло чоловіка, який, імовірно, помер від вірусу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

Через суворі правила безпеки, зокрема в питаннях поховання померлих, виникають конфлікти з місцевими традиціями. Тіла жертв Еболи залишаються дуже заразними навіть після смерті, тому влада наполягає на спеціальних процедурах поховання, що часто викликає обурення у родичів і друзів померлих.

скриншот з відео AP

За словами очевидців, група молодих людей намагалася забрати тіло свого знайомого для проведення похорону вдома, але поліція не дозволила цього зробити. Після невдалої спроби заспокоїти натовп молодики увірвалися до центру та підпалили приміщення.

Журналісти бачили, як нападники ламали обладнання й підпалювали речі всередині, а також тіло одного із ймовірних померлих від Еболи. Працівники гуманітарних місій були змушені терміново залишити територію.

скриншот з відео AP

За словами правоохоронців, люди не зрозуміли вимог безпечного поховання під час епідемії. Водночас представники гуманітарної організації Alima заявили, що ситуацію згодом вдалося стабілізувати, а медичні бригади продовжили роботу.

Ебола – гостра вірусна висококонтагіозна природно-осередкова хвороба, яка характеризується часто тяжким перебігом, високою летальністю, вираженою інтоксикацією, зневодненням, ураженням кровоносних судин багатьох органів із розвитком тяжкого геморагічного синдрому. Вона входить до переліку хвороб, які здатні серйозно впливати на здоров'я населення і можуть швидко поширюватися в міжнародних масштабах.

За офіційними даними влади Конго, у двох провінціях зафіксували 671 підозрюваний випадок зараження та 160 смертей. Однак ВООЗ вважає, що реальні масштаби епідемії можуть бути значно більшими.

На думку фахівців, виявлення нових випадків лише посилюватиметься, адже медики активніше проводять перевірки та пошук інфікованих. Медики також заявляють про гостру нестачу персоналу, обладнання та медикаментів. Експерти припускають, що на створення вакцини може піти ще від шести до дев’яти місяців.

Нагадаємо, ВООЗ 17 травня 2026 року визнала спалах лихоманки Ебола у Демократичній Республіці Конго та Уганді надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я міжнародного значення.

До слова, Міністерство закордонних справ рекомендувало українцям утриматися від поїздок до регіонів Демократичної Республіки Конго, які уражені вірусом Ебола.