Ебола вбила трьох волонтерів Червоного Хреста і перетнула кордон Уганди

Вікторія Літвінова
Вікторія Літвінова
Реагуванню перешкоджають насильство та нестабільність у регіоні
фото ілюстративне
ВООЗ підвищила рівень ризику в Конго до «дуже високого» – в Уганді вже п'ять випадків

Троє волонтерів Міжнародного Червоного Хреста загинули від лихоманки Ебола – вони заразилися під час гуманітарної місії в Конго ще до того, як спалах було виявлено. Тим часом кількість випадків в Уганді зросла до п'яти, а ВООЗ підвищила рівень ризику до «дуже високого». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBC News.

Волонтери – Аліканa Удумусі Августін, Сезабо Катанабо та Аджіко Чандіру Ів'ян – працювали у відділенні Монгбвалу в провінції Іторі на сході Конго, яка є епіцентром спалаху. 27 березня вони збирали та ховали тіла померлих під час місії, не пов'язаної з Еболою. На той момент ніхто – ані місцева громада, ані самі волонтери – не знав про наявність хвороби в районі.

«Вони – серед перших відомих жертв спалаху», – йдеться у заяві Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця. Ів'ян померла 5 травня, Катанабо – 15 травня, Августін – 16 травня.

Ебола поширилася на Уганду

Станом на неділю в Уганді підтверджено п'ять випадків – усі пов'язані з Конго. Серед нових хворих – водій, який перевозив першого підтвердженого пацієнта країни; медпрацівник, що доглядав за ним; та конголійська жінка, яка в'їхала до Уганди з легкими симптомами. Усі троє під медичним наглядом.

Понад 200 жертв – і рівень ризику підвищено

Станом на 23 травня в Конго зафіксовано 746 підозрюваних випадків і понад 200 смертей, з яких 177 серед підозрюваних і 10 серед підтверджених. ВООЗ щойно підвищила рівень ризику в країні з «високого» до «дуже високого». Американський хірург, який заразився під час роботи в Конго, евакуйований до Німеччини.

Спалах спричинений штамом Бундібуджо – різновидом вірусу Ебола, проти якого немає ні вакцин, ні схвалених ліків. 17 травня ВООЗ оголосила його надзвичайною ситуацією міжнародного значення. Генеральний директор організації Тедрос Аданом Гебреєсус назвав ситуацію «глибоко тривожною», зазначивши, що реагуванню перешкоджають насильство та нестабільність у регіоні.

США з 18 травня закрили кордон для іноземців, які побували в Конго, Уганді або Судані протягом останніх 21 дня.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію 17 травня – вперше в історії директор-генерал зробив це до скликання Надзвичайного комітету. МЗС України вже рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до уражених регіонів Конго.

Теги: смерть червоний хрест Африка епідемія

