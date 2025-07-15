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Пенсіонери, які працюють, отримують більше: озвучено суми

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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Пенсіонери, які працюють, отримують більше: озвучено суми
У пенсіонерів, які продовжують працювати, середній розмір виплат вищий на 520 гривень
фото з відкритих джерел

В Україні продовжують працювати майже три мільйони людей, які вже офіційно вийшли на заслужений відпочинок

Загалом в Україні нараховується 10,3 млн офіційних пенсіонерів й з них продовжують працювати 2,8 млн осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Пенсійний фонд (ПФУ).

Згідно з даними ПФУ, у липні поточного року середня пенсія дорівнювала 6 410,17 грн, водночас пенсіонери, які працювали, отримували у середньому 6 974,61 грн, тобто на 520 гривень більше.

Розподіл пенсіонерів за видами призначених виплат:

  • за віком - 72,82%
  • за інвалідністю - 14,90%
  • у разі втрати годувальника - 6,63%
  • за вислугу років - 5,09%
  • соціальні пенсії - 0,52%
  • довічне утримання суддів - 0,04%.
Види призначених пенсій
Види призначених пенсій
ПФУ

З початку року середня виплата пенсіонерам, які працюють, зросла на 10,7%, тобто на 671,85 грн. Пенсії непрацюючих пенсіонерів також збільшилися, на 593,55 грн.

Станом на початок липня пенсію до 3 тис. гривень отримують 3,71% громадян. Рік тому їхня кількість дорівнювала 26,14%.

Розміри пенсійних виплат
Розміри пенсійних виплат
ПФУ

Окрім того, від 3 001 до 4 000 тис. грн нині отримують 32,95% пенсіонерів проти 17,32% у 2024-му, виплати від держави від 4 001 до 5 тис. грн належать 20,48% отримувачів проти 18,59%, одержують пенсію від 5 001 до 10 тис. грн 29,05% громадян проти 25,47%. Виплати, які перевищують 10 тис. грн, належать 14,81% українцям на пенсії проти 12,48% станом на 1 липня 2024 року.

Нагадаємо, що середній розмір пенсійної виплати суддям становить 107 тис. грн, прокурорам – 23,6 тис. грн, а народним депутатам – 19,5 тис. грн.

Раніше «Главком» писав, що до 2070 року в Україні пенсіонерів стане більше, ніж працездатних.

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Теги: пенсія пенсіонери

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